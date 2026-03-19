В Музее истории Екатеринбурга открыли выставку «Острова и капитаны»

Выставочный проект «Острова и капитаны», приуроченный к 65-летию отряда «Каравелла», открылся в Музее истории Екатеринбурга (МИЕ).

«Каравелла — это уникальное и необычное явление, которое развивает самые важные качества в маленьком человеке. Сохранить в себе морально-этический стержень, не отходить в сторону, даже если на тебя надвигается буря. Это выставка о мечтах, о приключениях, о стремлениях»,— рассказал директор музея Игорь Пушкарев.

Владислав Крапивин (1938-2020) — советский и российский детский писатель, поэт, сценарист и педагог. Автор более 200 произведений, создатель знаменитого детского отряда «Каравелла». История отряда началась 2 июля 1961 года, когда 22-летний выпускник журфака УрГУ сделал первую запись в вахтенном журнале придуманного корабля «Бандерилья».

Первый зал посвящен предыстории отряда. Экскурсовод Ольга Шмулей уточнила, что в начале экспозиции команда музея постаралась воссоздать атмосферу чердака двухэтажного дома на улице Прониной, 28. Там Владислав Крапивин вместе с ребятами смастерили воображаемый парусный корабль, где вместо штурвала стояло велосипедное колесо, а в качестве рынды висело детское ведерко. Среди экспонатов можно увидеть личные вещи писателя: его шеврон, модель корабля в стеклянной бутылке и ручку. Украшением выставки стали оригиналы иллюстраций Евгении Стерлиговой. Художница не только оформляла книги Крапивина, но и создавала эскизы дипломов, грамот и значков.

Второй зал экспозиции показывает будни современной «Каравеллы». Ее воспитанники ходят под парусами на яхтах, занимаются журналистикой, фехтованием на рапирах и киноискусством. Среди экспонатов макет «Экватора» — первой яхты класса «Штурман», построенной в феврале 1981 года по чертежам Владислава Крапивина. На этом судне нынешнее поколение отряда до сих пор выходит в плавания. Руками волонтеров сделаны украшения в виде сетей, спасательных жилетов, элементов маяка, флагов, мозаики и написаны портреты знаменитых путешественников.

Для маленьких посетителей подготовили разнообразные интерактивы, где их научат завязывать морские узлы, расшифровывать сигналы семафора и разбираться в классификации кораблей, сообщили в пресс-службе музея.

«Друзья, что может быть связано с морем в промышленном Екатеринбурге? На самом деле может. В каждом взрослом живет мальчишка или девчонка, у которого в душе удивительный мир фантазии»,— подчеркнула руководитель центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» Лариса Крапивина.

Выставка будет работать до октября.

София Паникова