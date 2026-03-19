«Видите, что в мире происходит?»

Годовую коллегию Генпрокуратуры, в которой участвовал президент Владимир Путин, можно было назвать военной. Глава государства и генпрокурор Александр Гуцан много говорили о помощи участникам СВО, противодействии злоупотреблениям в ВПК и войсках, а также о том, как помочь молодым людям, которых в различные противоправные акции теперь вовлекает не дворовая шпана, а враждебные военные психологи, цель которых нанести максимальный урон России.

Владимиру Путину было что обсудить с Александром Гуцаном как публично, так и приватно

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимиру Путину было что обсудить с Александром Гуцаном как публично, так и приватно

Для Александра Гуцана это была первая коллегия в качестве генпрокурора, для Игоря Краснова, которого он сменил на посту в прошлом году,— первая на посту председателя Верховного суда. Придя на мероприятие к бывшим коллегам, он занял место в первом ряду рядом с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу. В том же ряду расположился полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, одетый в прокурорский мундир. Свою последнюю коллегию Генпрокуратуры он провел ровно 20 лет назад.

Открыв коллегию, Владимир Путин привел, наверное, самую важную для нее цифру: в 2025 году в органы прокуратуры обратились 7,7 млн человек.

По словам президента, «самой востребованной у граждан остается правозащитная деятельность прокуроров, а значит, средствами прокурорского надзора следует добиваться более качественного и последовательного решения жизненно важных проблем людей, безусловной реализации их конституционных прав и свобод». При этом, отметил господин Путин, самое серьезное внимание следует уделять проблемам, с которыми обращаются участники СВО и члены их семей. «Вся система помощи участникам специальной военной операции и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной и работать таким образом, чтобы доходить до каждого, причем без сбоев»,— подчеркнул господин Путин, попросив сотрудников надзорного ведомства чаще встречаться с участниками боевых действий и проводить совместные мероприятия с фондом «Защитники Отечества». В свою очередь, военные прокуроры, по словам президента, должны «содействовать укреплению правопорядка в армии, в войсках».

«Ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан, в том числе тех, кого мы, армия защищает, и тем более нарушения прав сослуживцев»,— заявил господин Путин, и сразу стало понятно, что речь шла в том числе о бывшем первом замминистра обороны Руслане Цаликове, которого совсем недавно обвинили в организации преступного сообщества, взяточничестве и хищениях.

Господин Путин подчеркнул, что граждане рассчитывают на органы прокуратуры и в повышении эффективности борьбы с коррупцией. На недавних коллегиях ФСБ и МВД, напомнил президент, он отмечал, что основное внимание нужно уделить защите бюджетных средств, прежде всего направляемых на реализацию национальных проектов и долгосрочных программ. А прокурорам, конечно, нужно контролировать и средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса. Не менее важной, по его словам, является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров. Тем более что количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в прошлом году на 12,3%.

Александр Гуцан, в свою очередь, рассказал, что прокуроры защитили права 620 тыс. военнослужащих и членов их семей, по требованиям сотрудников надзорного ведомства им было перечислено более 18,5 млрд руб. социальной поддержки. Цифра на самом деле весьма показательна. В 2024 году Минобороны обнародовало данные о том, что в афганской кампании, продолжавшейся почти десять лет, поучаствовало 620 тыс. военнослужащих. И многим из них прокурорская помощь требуется до сих пор.

У ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, оказались те же проблемы, что и у «афганцев». «Ситуацию, когда лишившемуся в бою стопы инвалиду предлагают стать дворником, кроме как издевательством никак не назвать»,— сказал генпрокурор.

В прошлом году по инициативе военных прокуроров был налажен электронный обмен сведениями о госпитализации раненых, упрощены механизмы увольнения их со службы по состоянию здоровья. Однако отправок в санатории военные по-прежнему ждут месяцами, хотя соответствующие решения уже приняты.

«По всем отмеченным направлениям надзор прокурорами должен осуществляться в режиме 24 на 7. Обеспечивайте оперативность получения помощи, пресекайте волокиту и бюрократию в работе уполномоченных органов на всех уровнях»,— строго указал подчиненным господин Гуцан.

Генпрокурор сообщил, что надзорные меры позволили пресечь поставки в войска некачественных боеприпасов и ударных систем, в том числе БПЛА, обеспечить доработку электронной компонентой базы, замену устаревшей аппаратуры. После вмешательства прокуроров был регламентирован порядок урегулирования ценовых разногласий Минобороны с предприятиями промышленности. Его реализация позволит сократить сроки согласования стоимости продукции и расчетов с поставщиками.

Те же, кто пытается нажиться на исполнении оборонных контрактов, безосновательно и кратно завышая их стоимость, «должны нести самую строгую ответственность», в том числе уголовную. «Совместно с органами безопасности и следствия принимайте исчерпывающие меры для их (мошенников.— “Ъ”) выявления и возмещения причиненного ими ущерба»,— напутствовал генпрокурор.

Напомним, что, например, 4,1 млрд руб. было взыскано по искам Генпрокуратуры со строителей некачественных оборонительных сооружений на границе Курской области с Украиной и еще более 900 млн — на оборонный недострой на границе с Белгородской областью.

Всего, по данным генпрокурора Гуцана, по искам надзорного ведомства государству передано имущество стоимостью более 4 трлн руб.

Выведены из-под иностранного влияния и переданы под государственный контроль стратегические предприятия с общей капитализацией около 2 трлн руб. Их бывшие собственники, отметил глава надзорного ведомства, мало того что незаконно выводили прибыль за рубеж, так еще и зачастую направляли ее для поддержки антироссийской деятельности. При этом он поручил прокурорам обеспечить фактическое исполнение состоявшихся судебных решений и проконтролировать дальнейшее эффективное использование соответствующих активов. Для этого Генпрокуратурой разработан реестр, учитывающий все стадии — от предъявления иска до фактической передачи объектов новым владельцам.

Еще одно нововведение прокуроров — реестр для осужденных коррупционеров, которые должны полностью отбывать назначенные им сроки, а не покидать колонии условно-досрочно.

«Задача для прокуроров — обеспечить непрерывный контроль за законностью принятия судами и органами ФСИН России соответствующих решений»,— сказал господин Гуцан. Кроме того, около 1100 осужденных за факты коррупции сейчас находятся в зоне спецоперации. «Поручаю военным прокурорам до 1 июня удостовериться в том, что они искупают свою вину в соответствии с заключенным контрактом в боевых условиях, а не отсиживаются поближе к кухне в тылу»,— отметил генпрокурор.

Александром Гуцаном было особо подчеркнуто, что прошедший год прервал десятилетнюю тенденцию снижения преступности несовершеннолетних.

Число совершенных ими деяний увеличилось на 10%, в том числе особо тяжких — почти наполовину. Поджоги, порча и уничтожение военного имущества, объектов транспортной инфраструктуры, трагедии в школах — вот не полный список прошлого года, привел примеры генпрокурор. Причиной роста подростковой преступности, по его словам, как правило, являлись просчеты в ее профилактике. Но сегодня детей втягивают в совершение противоправных действий не «дворовые хулиганы», а профессионально подготовленные люди, военные психологи, «цель которых нанести максимальный урон нашей стране, подрастающему поколению». Поэтому и ответ должен быть адекватным, сказал господин Гуцан.

Заканчивая коллегию, президент Путин снова обратил внимание на то, что ситуация с нарушениями в сфере оборонно-промышленного комплекса требует особого внимания со стороны прокуроров. Государство направляет в ОПК большие средства, а они и сейчас нужны, и потом пригодятся: «Видите, что в мире происходит. Так что нам и свои запасы надо будет восстанавливать, и на внешнем рынке ниши большие открываются».

Николай Сергеев