Здание школы повреждено в Брянской области при ударе БПЛА
Село Новая Погощь Брянской области подверглось атаке ВСУ при помощи беспилотников. Повреждено здание школы. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Мах.
По словам господина Богомаза, ВСУ также ударили по поселку Белая Березка Трубчевского района. Повреждено семь жилых домов, производственное здание и автомобиль. Никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
19 марта беспилотники ударили по жилым домам в поселках Климово и Демьянки, сообщал губернатор.