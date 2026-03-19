Минфин не рассматривает корректировку топливного демпфера

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что в настоящее время не рассматривается корректировка топливного демпфера, а также налоговые послабления для компаний «Газпром» и «Транснефть». Он отметил, что бюджетные источники для предоставления таких льгот в данный момент отсутствуют, и дополнительные налоговые преференции не обсуждаются.

По словам господина Сазанова, ранее представители нефтяных компаний выступали с просьбой вернуть в расчет демпфера предельный уровень дисконта на российскую нефть, однако сейчас таких изменений не планируется. Что касается льгот на разработку трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ), то их возможное предоставление рассматривается только за рамками текущего бюджетного цикла, то есть вне трехлетнего периода, учитывая дефицитный бюджет и отсутствие средств на дополнительные налоговые расходы.

Кроме того, министр финансов также не поддерживает корректировки формулы расчета акциза на сталь. По словам Алексея Сазанова, доходы от этого акциза уже заложены в бюджет на ближайшие три года, и отказаться от них сейчас нельзя. Он подчеркнул, что предложенные изменения, например введение плавающей ставки, не будут рассмотрены.