Минпросвещения: русский язык станет первым иностранным в школах Кубы

В Москве состоялось третье заседание российско-кубинской рабочей группы по сотрудничеству в области образования, организации отдыха и оздоровления детей. На нем стороны договорились, что русский язык войдет в образовательную программу школ Кубы в качестве первого иностранного со следующего учебного года. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Также страны будут обмениваться опытом работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении. В марте 2025 года министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство готовит единую образовательную модель для зарубежных стран, проявляющих интерес к изучению русского языка.

По данным справочника по языкам мира Ethnologue, в 2023 году русский занимал девятое место среди самых распространенных в мире языков. На нем говорят 255 млн человек. Годом ранее он был на восьмой позиции (258 млн говорящих), а 10–12 лет назад занимал шестую строчку — после английского, китайского, хинди/урду, испанского и арабского. Снижение количества говорящих на русском языке эксперты Института русского языка им. А. С. Пушкина связывали в том числе с уменьшением популярности русского за рубежом, за некоторыми исключениями в странах СНГ.

