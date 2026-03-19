Корт доступа
В бывшем кинотеатре «Колизей-Синема» откроется центр ракеточных видов спорта
Площадка закрывшегося кинотеатра «Колизей-Синема» будет перепрофилирована под спортобъект. Здесь разместятся корты для падел-тенниса, залы для сквоша, бадминтона, настольного тенниса и фитнеса. Владелец центра анонсирует открытие уже в ближайшее время. Эксперты говорят, что игровые виды спорта сегодня на пике популярности, поэтому центр будет востребован. Кроме того, собственнику давно надо было определиться с использованием этой площадки. Организация спортивного центра требует меньше инвестиций и согласований, чем другие виды бизнеса.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Владелец площадей в ТЦ «Колизей-Синема», где ранее располагался кинотеатр Very Velly, определился с форматом их дальнейшего использования. В ближайшее время там откроется центр ракеточных видов спорта, сообщил «Ъ-Прикамье» директор ГК «Панорама» Станислав Мухутдинов. Он рассказал, что на площадке разместятся пять кортов для падел-тенниса, залы для сквоша и бадминтона, а также большое количество столов для настольного тенниса. «Благодаря просторному помещению проект также будет включать современные фитнес-направления, пилатес и функциональные тренировки»,— рассказал господин Мухутдинов. Он уточнил, что на объекте уже ведутся работы.
Напомним, помещение бывшего кинотеатра площадью 6,58 тыс. кв. м расположено на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «Колизей-Синема» (ул. Куйбышева, 16). Площадка принадлежит владельцу ООО «Панорама» экс-депутату заксобрания Александру Флегинскому. До 2016 года здесь располагался принадлежавший бизнесмену мультиплекс Very Velly. В 2016 году пермскую сеть кинотеатров выкупила федеральная компания «Синема Парк», которая арендовала помещения до 2023 года.
После закрытия кинотеатра площадка пустовала. Господин Флегинский пытался продать объект за 526 млн руб. Кроме того, рассматривались разные варианты его использования, в частности открытие камерного кинозала для тематических проектов. Интерес к площадке также проявлял Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), который хотел открыть здесь свой падел-центр, но стороны так и не договорились о цене. Осенью прошлого года сообщалось, что в фойе бывшего кинотеатра будет открыт клуб настольного тенниса.
Экс-министр спорта Пермского края Павел Лях назвал проект господина Флегинского интересным, отметив, что бадминтон и настольный теннис достаточно популярны у жителей города. «Кроме того, у людей есть тяга к таким относительно новым видам спорта, как падел,— говорит господин Лях.— Важное преимущество — расположение площадки в центре города, то есть поиграть можно буквально в обеденный перерыв». Экономические перспективы проекта, по его словам, без информации об объеме инвестиций оценить сложно.
Гендиректор УК «Труменс Групп» Елена Денисова считает, что создание центра для ракеточных видов спорта — лучшее решение для этой площадки. По ее словам, создание такого центра требует меньше затрат и согласований, чем, например, организация медцентра или общепита. В то же время, собственнику все равно было необходимо осуществить демонтаж конструкций бывшего кинотеатра и очистить помещения. Трансформацию пространства под спортобъект она считает самым эффективным решением. «Ракеточные виды спорта сегодня на пике популярности. Концентрация игровых видов спорта в одном месте — это очень удобно. Думаю, центр будет очень востребован»,— полагает она. Госпожа Денисова также обратила внимание, что в разных частях Перми уже начали появляться небольшие залы для падел-тениса и сквоша, которые пользуются большим спросом. Но «Колизей» в этом плане выгодно отличается расположением в центре города и наличием удобной парковочной зоны.