Корт доступа

Площадка закрывшегося кинотеатра «Колизей-Синема» будет перепрофилирована под спортобъект. Здесь разместятся корты для падел-тенниса, залы для сквоша, бадминтона, настольного тенниса и фитнеса. Владелец центра анонсирует открытие уже в ближайшее время. Эксперты говорят, что игровые виды спорта сегодня на пике популярности, поэтому центр будет востребован. Кроме того, собственнику давно надо было определиться с использованием этой площадки. Организация спортивного центра требует меньше инвестиций и согласований, чем другие виды бизнеса.



Владелец площадей в ТЦ «Колизей-Синема», где ранее располагался кинотеатр Very Velly, определился с форматом их дальнейшего использования. В ближайшее время там откроется центр ракеточных видов спорта, сообщил «Ъ-Прикамье» директор ГК «Панорама» Стани­слав Мухутдинов. Он рассказал, что на площадке размес­тятся пять кортов для падел-тенниса, залы для сквоша и бадминтона, а также большое количество столов для настольного тенниса. «Благодаря просторному помещению проект также будет включать современные фитнес-направления, пилатес и функциональные тренировки»,— рассказал господин Мухутдинов. Он уточнил, что на объекте уже ведутся работы.

Напомним, помещение бывшего кинотеатра площадью 6,58 тыс. кв. м расположено на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «Колизей-Синема» (ул. Куйбышева, 16). Площадка принадлежит владельцу ООО «Панорама» экс-депутату заксобрания Александру Флегинскому. До 2016 года здесь располагался принадлежавший бизнесмену мультиплекс Very Velly. В 2016 году пермскую сеть кинотеатров выкупила федеральная компания «Синема Парк», которая арендовала помещения до 2023 года.

После закрытия кинотеатра площадка пустовала. Гос­подин Флегинский пытался продать объект за 526 млн руб. Кроме того, рассматривались разные варианты его использования, в частности открытие камерного кинозала для тематических проектов. Интерес к площадке также проявлял Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), который хотел открыть здесь свой падел-центр, но стороны так и не договорились о цене. Осенью прошлого года сообщалось, что в фойе бывшего кинотеатра будет открыт клуб настольного тенниса.

Экс-министр спорта Пермского края Павел Лях назвал проект господина Флегинского интересным, отметив, что бадминтон и настольный теннис достаточно популярны у жителей города. «Кроме того, у людей есть тяга к таким относительно новым видам спорта, как падел,— говорит господин Лях.— Важное преимущество — расположение площадки в центре города, то есть поиграть можно буквально в обеденный перерыв». Экономические перспективы проекта, по его словам, без информации об объеме инвес­тиций оценить сложно.

Гендиректор УК «Труменс Групп» Елена Денисова считает, что создание центра для ракеточных видов спорта — лучшее решение для этой площадки. По ее словам, создание такого центра требует меньше затрат и согласований, чем, например, организация медцентра или общепита. В то же время, собственнику все равно было необходимо осуществить демонтаж конструкций бывшего кинотеатра и очистить помещения. Трансформацию пространства под спорт­объект она считает самым эффективным решением. «Ракеточные виды спорта сегодня на пике популярности. Концентрация игровых видов спорта в одном месте — это очень удобно. Думаю, центр будет очень востребован»,— полагает она. Госпожа Денисова также обратила внимание, что в разных частях Перми уже начали появляться небольшие залы для падел-тениса и сквоша, которые пользуются большим спросом. Но «Колизей» в этом плане выгодно отличается расположением в центре города и наличием удобной парковочной зоны.

Ирина Суханова