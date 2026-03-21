Богатые тоже убивают

20 марта исполняется 50 лет приговору Пэтти Херст, наследницы несметного состояния, ограбившей банк. «Ъ» вспомнил еще несколько громких дел, когда миллионеры или их отпрыски оказывались перед судом за уголовные преступления, совершенное из мести или любви, либо в результате психического заболевания, или потому, что им так захотелось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пэтти Херст

Фото: AP Пэтти Херст

Фото: AP

Текст: Николай Зубов

1924: Нэйтан Леопольд и Ричард Лэб О них написано несколько книг. Альфред Хичкок об их преступлении снял фильм «Веревка». Они были безмерно богаты. Состояние их родителей оценивалось в $10 млн у каждого (чуть меньше $190 млн в нынешних деньгах). Оба были молоды, привлекательны и умны. Леопольд к своим 19 годам окончил Чикагский университет, его 18-летний друг был выпускником Университета Мичигана. В шутку и для упражнения ума они задумали совершить «идеальное убийство», замаскировав его под похищение так, чтобы отвести от себя малейшие подозрения. Они готовились несколько месяцев, выбрав жертвой Бобби Франкса, 14-летнего родственника Лэба. 21 марта 1924 года приятели уговорили подростка сесть к ним в машину, убили его и отвезли тело на самую далекую от места преступления свалку. После чего отправили отцу Бобби напечатанную записку с требованием выкупа. Через восемь дней убийц арестовали. При всем своем зашкаливающем IQ (у того же Леопольда он оценивался в 200), молодые люди совершили идиотскую ошибку. В пылу уничтожения особых примет мальчика — изверги его раздели, чтобы залить кислотой все родинки и шрамы, а также лицо,— Леопольд выронил очень дорогие очки, сделанные на заказ. Он почти не носил их, а потому узнал, что обронил, из газетных статей про убийство. По очкам полиция и вышла на преступников. А потом и вовсе выяснилось, что письмо о выкупе было напечатано на машинке, которую Леопольд использовал, чтобы писать записки знакомым.

Фото: Hulton Archive / Getty Images В полиции молодые люди быстро сознались в содеянном. Родители преступников наняли адвоката Кларенса Дарроу, известного противника смертной казни. Тот посоветовал клиентам признать вину, что исключало необходимость суда присяжных, которые наверняка бы вынесли смертный приговор. В суде он выступил с 12-часовой речью, в которой говорил о негуманности казни, психических отклонениях у подзащитных и апеллировал к человеколюбию судьи. Убийцам дали пожизненное. Ричарда Лэба убили в тюрьме в 1936 году. Ему было 30 лет. Леопольд в тюрьме раскаялся. Он даже дал заразить себя малярией для тестирования новых лекарств. В 1958-м его освободили по УДО. Он уехал в Пуэрто-Рико и там преподавал и работал техником в местной больнице. Он умер от сердечного приступа в 1971-м.

1976: Пэтти Херст Когда 20 марта 1976 года ее признали виновной в вооруженном ограблении, Пэтти Херст была уже хорошо известна. 19-летнюю дочь газетного магната Рэндольфа Херста и наследницу его миллионов в феврале 1974 года похитили террористы Симбионистской армии освобождения (САО). Ее хотели обменять на двух арестованных за убийство членов САО. Из-за несогласия губернатора Калифорнии Рональда Рейгана требования изменили. Херсты должны были создать фонд помощи бедным. Что было сделано. Но Пэтти уже потеряла желание возвращаться домой. Многоликая Патрисия Херст В начале апреля 1974 года на местное радио пришла видеозапись, на которой Пэтти говорит, что ее теперь зовут Таня и она — боец САО. Через пару недель она приняла участие в своей единственной операции — ограблении банка в Сан-Франциско. Поиски похищенной превратились в охоту на преступницу. Ее схватили в сентябре 1975 года. На суде линией защиты Пэтти стал «стокгольмский синдром»: девушка пережила травму, 59 дней была в заключении связанной, слушая рассказы о классовой борьбе. Ее насиловали. Обвинение же называло Пэтти добровольно примкнувшей к САО, тем более что с одним из членов группировки у нее возникла связь. Присяжные на версию синдрома не купились. Приговор — семь лет заключения. Ее освободил через 22 месяца президент Джимми Картер. В 2001 году Билл Клинтон ее помиловал. Она вышла замуж за бывшего телохранителя, подружилась с режиссером Джонни Уотерсом, сыграла в нескольких его фильмах, занялась разведением французских бульдогов. Сейчас ей 72 года.

1995: О.Дж. Симпсон Знаменитый спортсмен и успешный киноактер сыграл почти в двух сотнях матчей и четырех десятках кинофильмов. Его личное состояние оценивалось в $11 млн. Но самыми запоминающимися кадрами с его участием были те, на которых полицейские преследовали его машину 17 июня 1994 года. В течение почти двух часов чуть ли не все американские телеканалы, прервав программы (в том числе и важный матч NBA), показывали погоню полицейских за белым Ford Bronco Симпсона. За трансляцией следили около 95 млн зрителей.

Фото: Sam Mircovich / Reuters Незадолго до этого бывшая жена Симпсона Николь и ее любовник Рональд Голдман были найдены зарезанными рядом с ее домом в Лос-Анджелесе. Экс-муж быстро стал главным подозреваемым. Николь развелась с ним из-за побоев. Он не смирился с расставанием, преследовал ее с угрозами. Это были мотивы. А еще на месте преступления и дома у Симпсона нашли по перчатке. Они были из одной пары и испачканы кровью обеих жертв и самого Симпсона. Следствие считало дело раскрытым. Суд начался 24 января 1995 года, а вердикт присяжные вынесли 3 октября того же года, посовещавшись всего три-четыре часа. Симпсона признали невиновным: у него были прекрасные адвокаты и, кроме того, обвинение совершило две ошибки. Прокурор дал Симпсону на глазах присяжных примерить те самые перчатки. Они оказались малы. Кроме того, обвинение слишком понадеялась на обнаруженные на месте преступления кровавые отпечатки дорогих итальянских ботинок того же размера, что и у Симпсона. Вот только доказать, что у обвиняемого была такая обувь, в суде не удалось. А Симпсон заявил, что такое уродство никогда бы не надел. Родственники Николь подали гражданский иск к Симпсону за «незаконное лишение жизни». Ход оказался успешным. В уголовном суде для осуждения надо доказать вину «сверх разумных сомнений». В гражданском — лишь то, что вина «вероятнее невиновности». И тут снова сыграли роль итальянские ботинки. Нашлись фотографии, доказывавшие, что Симпсон все-таки носил «это уродство» и, значит, врал под присягой. Ответчика приговорили к штрафу в $33,5 млн. Произошло это в 1997 году. А в 2008-м Симпсон все-таки сел в тюрьму. Вместе с группой вооруженных людей он ворвался в отель в Лас-Вегасе, где остановились торговцы спортивными сувенирами, и попытался вернуть якобы украденные у него вещи. Его приговорили к 33 годам заключения. Он просидел девять лет. 10 апреля 2024 Симпсон умер в Лас-Вегасе от рака. Ему было 76 лет.

Фотогалерея Жизнь и карьера О. Джей Симпсона Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Орентэл Джеймс Симпсон родился 9 июля 1947 года в Сан-Франциско. Будущего спортсмена воспитывала мать, работавшая администратором в больнице. В юности О. Джей Симпсон водился с дурной компанией и имел проблемы с законом, однако серьезных последствий не было Фото: Getty Images Уже в средней школе О. Джей Симпсон привлек к себе внимание выдающейся игрой в американский футбол. В 1967 году в составе команды Университета Южной Калифорнии завоевал первое место в чемпионате США Фото: Getty Images В 1968 году О. Джей Симпсон получил приз Heisman Trophy (на фото) как лучший игрок университетской команды, после чего перешел в профессиональный спорт Фото: AP / File В 1969 году О. Джей Симпсон был выбран первым на драфте Национальной футбольной лиги. С 1969 по 1977 год играл за «Баффало Биллс», впоследствии еще два года — за «Сан-Франциско Форти Найнерс». Получил прозвище «Джус», так как его инициалы O. J. ассоциировались с апельсиновым соком (orange juice) Фото: Getty Images В 1970-х О. Джей Симпсон начал сниматься на телевидении и в кино, в основном у него были роли второго плана в низкосортных боевиках На фото: кадр из фильма «Перевал Кассандры» (1976) Фото: FilmPublicityArchive / United Archives / Getty Images Самой известной ролью О. Джей Симпсона стал детектив Нортберг из трилогии «Голый пистолет» (на фото кадр из фильма) Фото: Paramount Pictures Спортсмен стал одной из главных звезд НФЛ, он был шестикратным участником матча звезд НФЛ, пять раз попадал в первую сборную всех звезд лиги, был включен в Зал славы профессионального американского футбола и сборную десятилетия НФЛ, ему принадлежит рекорд по среднему количеству ярдов за игру за один сезон. В 1973 году был признан спортсменом года и самым ценным игроком НФЛ Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images В 1989 году жена спортсмена Николь Браун-Симпсон (на фото) вызвала по телефону полицию, заявив, что муж хочет ее убить. Симпсон предстал перед судом по обвинению в избиении жены и по приговору суда был вынужден заплатить штраф в размере $200, пожертвовать $500 приюту женщин, пострадавших от бытового насилия, и отработать 120 часов на общественных работах Фото: Paul Hurschmann / AP В 1994 году О. Джей Симпсон был обвинен в убийстве своей уже бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее приятеля Рональда Гольдмана. Хотя результаты анализа ДНК указывали на то, что О. Джей Симпсон был на месте преступления, а в его машине и на его носке обнаружилась кровь его бывшей жены, в 1995 году суд присяжных признал его невиновным Фото: KCOP / AP Рассмотрение дела Симпсона стало самым медийным судебным процессом в США. По оценкам американских телевизионных компаний, свыше 100 млн человек следили за объявлением приговора (на фото О. Джей Симпсон в зале суда со своим другом Робертом Кардашьяном в 1994 году) Фото: Pool / Nick Ut / AP В 1997 году уже в ходе гражданского процесса присяжные признали бывшего спортсмена виновным и обязали его выплатить родственникам жертв $33,5 млн Фото: Sam Mircovich, Pool / AP В 2007 году за авторством О. Джей Симпсона вышла книга «Если бы я сделал это: признания убийцы», написанная нанятым автором по мотивам интервью с бывшим спортсменом. В ней О. Джей Симпсон описывает «гипотетическое» убийство Николь Браун-Симпсон и Рональда Голдмана, если бы это на самом деле сделал он. Права на книгу были отданы семье погибшего Рональда Голдмана Фото: Myung J. Chun / AP «Я не понимаю, что я сделал не так, кроме того, что я жил жизнью, которой все завидуют»

1997: Джон Дюпон До того как стать виновным в убийстве, Джон Дюпон представлялся едва ли не эталоном социально ответственного и щедрого наследника огромного состояния. Он родился в 1938 году и был прямым потомком создателя химической компании DuPont. Его личное состояние оценивалось в $200 млн. Кто-то считал его экстравагантным — он мог, к примеру, купить почтовую марку за $1 млн, кто-то необыкновенно хитрым и умным — ту же марку он позже продал за $9,5 млн. Известен он стал не только своим происхождением, которое, конечно, гарантировала ему внимание общества и прессы, но и своим интересом к естественным наукам. Он был орнитологом-любителем, автором нескольких книг на эту тему. Он основал Музей естественной истории в Делавэре. А в начале 1980-х увлекся спортом и открыл в своем поместье фантастический передовой центр подготовки борцов-любителей. Многие спортсмены мирового уровня были обязаны своими титулами и медалями Джону Дюпону.

Фото: Tim Shaffer / AP Особую дружбу он завел с братьями Марком и Дэвидом Шульцами, олимпийскими чемпионами и чемпионами мира по вольной борьбе. Дейва Шульца он убьет при свидетелях выстрелом из револьвера 26 января 1996 года. А потом закроется в собственном особняке и будет отстреливаться от полиции два дня. Преступление потрясет Америку. Тех, по крайней мере, кто не был настолько близко знаком с Джоном, чтобы знать, что он, похоже, сошел с ума. Проблемы с психикой у Дюпона начали проявляться в 1988 году, когда умерла его мать, к которой он был очень привязан. Первое время над появлявшимися в его поведении странностями скорее смеялись. Он требовал, чтобы его называли Далай-ламой, утопил в пруду поместья не один, а два новехоньких Lincoln Continental. И был совершенно уверен в том, что в его особняке живут приведения. Лечиться он отказывался, все больше пил и употреблял кокаин, а потому его состояние становилось все тяжелее. Причины убийства Дэйва Шульца раскрылись на суде. Дюпон был убежден, что стреляет не в Шульца, а в его двойника, придуманного в Голливуде и помышлявшего украсть Туринскую плащаницу. В феврале 1997-го, через год с небольшим после преступления, присяжные признали Дюпона «виновным в убийстве третьей степени, но психически нездоровым». Этот вердикт в отличие от «невиновности по причине сумасшествия» означает, что подсудимый должен нести ответственность за свои действия, даже если у него и есть психическое заболевание. Его приговорили к 30 годам тюрьмы с правом на досрочное освобождение после отбытия 13 лет. В момент оглашения приговора его рассудок, кажется, прояснился. Он сделал заявление: «Я, наконец, осознал, что я был болен... Я хотел бы попросить прощения у Нэнси Шульц и ее детей. Я сожалею о том, что произошло, и я желаю им всего самого лучшего в будущем». Джон Дюпон умер в тюрьме, отбывая срок, в декабре 2010 года. 80% его состояния по завещанию перешло болгарскому борцу Валентину Йорданову, чемпиону Олимпиады в Атланте. В 2014 году Беннет Миллер выпустил фильм «Охотник на лис» о Джоне Дюпоне и получил за него приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.