Семилетней девочке зажевало пальцы на эскалаторе станции метро «Площадь Ленина»

На станции метро «Площадь Ленина» вечером 18 марта семилетняя девочка получила травму во время подъема на эскалаторе, сообщает пресс-служба СПбГПМУ. Ребенок присел на ступеньку, ее рука попала в зазор между движущейся лентой. Прибывшие на вызов медики скорой помощи доставили пострадавшую в Педиатрический университет.

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Врачи диагностировали у юной пациентки рваные раны пальцев левой кисти и экстренно госпитализировали ее во второе хирургическое отделение. Специалисты провели первичную хирургическую обработку с наложением швов. Обошлось без серьезных последствий: переломов и повреждения нервов не выявлено. Мама девочки пояснила, что после инцидента перевязала руку дочери платком и обратилась к дежурной по станции, которая вызвала скорую.

Андрей Маркелов

