ЦБ продлил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов недружественных стран

Банк России продлит с 1 апреля 2026 года еще на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщили в регуляторе.

Ограничения не затрагивают иностранные инвестиции, размещенные на счетах типа «Ин». Такие средства можно переводить за рубеж. Решение направлено на поддержание финансовой стабильности.

Физлица-нерезиденты, работающие в России, сохраняют право переводить доходы в размере заработной платы независимо от страны происхождения до конца марта 2026 года. Запрет продолжает действовать для неработающих в России физлиц-нерезидентов из недружественных стран и для иностранных юрлиц из таких государств.

Банки из недружественных стран могут проводить переводы в рублях через корреспондентские счета в российских кредитных организациях, если счета отправителя и получателя открыты за рубежом.