Пензенская область обновит 2,5 тыс. км дорог и 12 мостов до 2031 года

В ближайшие пять лет в Пензенской области обновят 2,5 тыс. км дорог и 12 мостов. Регион вошел в топ-10 субъектов РФ, которым Росавтодор утвердил меморандумы о развитии региональных и местных дорог. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

К 2027 году планируется отремонтировать 85% опорной дорожной сети в Пензенской области

Фото: t.me / omelnichenko

Меморандум структурирует задачи и определяет ресурсы для работ и сроки их проведения. Роман Новиков, глава Росавтодора, положительно оценил программу дорожной деятельности на 2026–2031 гг., разработанную правительством Пензенской области.

К следующему году планируется отремонтировать 85% опорной дорожной сети, а к 2031 году — 72% дорог регионального значения. «Наша цель — развитие опорных населенных пунктов. Для этого нужно объединить дороги в удобную для жителей сеть», — отметил господин Мельниченко.

В 2025 году регион получил «золотой каток» за реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Марина Окорокова