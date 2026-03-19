Организатора борделей в Петербурге оштрафовали на 200 тысяч рублей
Московский районный суд оштрафовал на 200 тыс. рублей петербурженку Анастасию Мещерякову, которую обвиняли по ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
С 15 мая по 4 июля 2025 года подсудимая нашла и посуточно арендовала квартиры на Московском проспекте, а также сняла нежилое помещение в доме 104 по Варшавской улице. Помещения Мещерякова обустроила для оказания платных интимных услуг. Контроль за деятельностью притонов она взяла на себя.
Организатор следила за чистотой помещений, общалась с клиентами, вела документацию и расчет с жрицами любви. Свою вину Мещерякова полностью.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что экс-полицейские Красногвардейского района получили тюремные сроки за получение взяток с проституток.