Депутаты Госдумы от Удмуртии Исаев и Гарин примут участие в праймериз ЕР

Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал решение действующих депутатов Госдумы от республики Андрея Исаева и Олега Гарина принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» (ЕР). Об этом он заявил на партийном форуме «Есть результат» 19 марта, сообщили в реготделении ЕР.

Праймериз ЕР перед выборами пройдет с 25 по 31 мая. Выдвижение кандидатов стартовало 11 марта. Оно продлится до 30 апреля. В Удмуртии будут избирать депутатов в Госдуму и местные райсоветы. Выборы состоятся 20 сентября.