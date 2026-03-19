Нижегородские офтальмохирурги начали проводить операции по пересадке роговицы

Офтальмохирурги Нижегородской областной клинической больницы (НОКБ) имени Н.А. Семашко в марте выполнили первые операции по пересадке роговицы. Врачи помогли четырем пациентам с практически полностью утраченным зрением, сообщили в правительстве региона.

Операция по пересадке роговицы глаза в Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области Операция по пересадке роговицы глаза в Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко

Роговицу забирают у трупных доноров, уточнил главный редактор медицинского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Раньше такие операции выполняли только федеральные клиники.

Вмешательства показаны людям с инфекциями и травмами глаза и тем, кто теряет зрение в силу пожилого возраста. Нижегородские специалисты уже формируют лист ожидания трансплантаций. Чтобы попасть туда, нужно пройти обследование в консультативной поликлинике НОКБ.

