Eli Lilly сообщила об успехе испытаний своего нового препарата для снижения веса

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly & Co. объявила об успешном проведении первой стадии испытаний ретатрутида — препарата следующего поколения для снижения веса. Ретатрутид, помимо борьбы с избыточным весом, предназначен для контроля уровня сахара в крови и улучшения метаболического здоровья. Препарат предназначен для применения один раз в неделю в виде инъекции.

Как следует из заявления компании, во время первой стадии испытаний с участием пациентов с диабетом второго типа отмечено снижение веса в среднем на 16,8% и снижение уровня сахара в крови на 1,7–2%. Eli Lilly также заявила, что довольна низким процентом отказов от препарата из-за побочных эффектов.

Наблюдатели называют новость хорошей для компании, которая рассматривает препарат как важное дополнение к своему портфелю лекарств для снижения веса. Eli Lilly пока не подала заявку на регистрацию ретатрутида как препарата против диабета или для снижения веса. Это может произойти в конце текущего года после завершения других стадий испытаний.

Николай Зубов