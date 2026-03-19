Силовому блоку Венесуэлы подыскали нового управляющего
Дельси Родригес укрепила свою власть, заменив министра обороны
Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила в среду, 18 марта, о назначении нового министра обороны. Им стал бывший глава разведки Густаво Гонсалес Лопес, которого считают одним из немногих, кто способен вести дела с США. На этом посту он сменил своего однофамильца Владимира Падрино Лопеса, который был одним из доверенных лиц Николаса Мадуро и ключевой фигурой в лагере радикально настроенных чавистов. Под его контролем более десяти лет находилась не только армия, но и военизированные формирования коллективос. Его уход — это серьезный удар по лагерю главы МВД Диосдадо Кабельо, которого считают одним из главных конкурентов президента Родригес.
Министр обороны Венесуэлы Густаво Гонсалес Лопес
Текущая перестановка в кабинете министров Дельси Родригес стала наиболее заметным кадровым решением временно исполняющей обязанности президента, которое серьезно влияет на расклад сил внутри властной верхушки Венесуэлы. Госпожа Родригес сообщила о нем вечером 18 марта в своем Telegram-канале. Она заявила, что новым министром обороны страны и командующим армией станет Густаво Гонсалес Лопес, а Владимир Падрино Лопес в дальнейшем займет другой пост (какой, она не уточнила).
Такая рокировка, по данным источников Reuters, не приведет к смене политического курса страны, который после захвата президента Николаса Мадуро не противоречит интересам США, но позволит и. о. президента укрепить свою власть. Густаво Гонсалес Лопес считается одним из нескольких человек в венесуэльском руководстве, который контактирует с властями США и которому те доверяют. Теперь именно он будет отвечать за контакты с американцами по военной линии.
Примечательно, что новый министр находится под американскими и европейскими санкциями за жестокое подавление протестов 2014 года и практики пыток заключенных.
Лопес — один из самых одиозных силовиков Венесуэлы, больше всего известный своей работой в качестве главы Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN). Он ушел из этой структуры в 2024 году и поступил на работу в национальную нефтяную компанию PDVSA. Там он и сблизился с Родригес.
Слухи о том, что Густаво Гонсалес Лопес пользуется доверием временной главы страны, появились еще в начале января, когда Родригес объявила о первых назначениях в своем кабинете. Густаво Гонсалес Лопес стал тогда командующим Почетной президентской гвардией и руководителем наиболее влиятельной в Венесуэле спецслужбы — Главного управления военной контрразведки (DGCIM). Новое назначение — логичное продолжение восхождения известного силовика по карьерной лестнице.
При этом само решение о смене министра обороны укладывается в курс Родригес на укрепление своей власти и окончательно нарушает хрупкий баланс сил, существовавший при Николасе Мадуро. Традиционно власть была поделена между двумя кланами: прагматиками в лице самой Родригес и ее брата — спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса и ортодоксальными чавистами во главе с министром внутренних дел Диосдадо Кабельо и главой минобороны Владимиром Падрино Лопесом. В руках первых была сосредоточена исполнительная и законодательная ветви власти, вторые контролировали силовые структуры, в том числе военизированные формирования коллективос, осуществляющие вооруженную поддержку режима. И хотя публично Кабельо поддержал назначение Родригес и. о. президента, а армия присягнула ей на верность, взгляды и риторика силового блока заметно отличались от выбранной Родригес линии.
Назначение Густаво Гонсалеса Лопеса главой Минобороны — прямой удар по позициям Кабельо.
При этом кандидатура нового министра вряд ли вызовет отторжение у офицеров. Он кадровый военный, генерал-майор, учившийся в военной академии на одном потоке с Владимиром Падрино Лопесом. Его авторитет неоспорим, связи в силовых кругах сильны, а жестокость по отношению к «врагам режима» в глазах военных лишь плюс.
Однако борьба за власть между новым главой Минобороны и главой МВД не считается неизбежной. Благодаря своему послужному списку и принадлежности к кадровым военным Густаво Гонсалес Лопес рассматривается как относительно нейтральная фигура для Кабельо. Последнему, вероятно, придется уступить часть своих полномочий, но глава МВД по-прежнему будет пользоваться в стране политическим влиянием. С другой стороны, лояльность новоиспеченного министра Родригес не означает, что он пойдет на кардинальные изменения в армии и Минобороны. Такой сценарий оба политических клана, вероятно, расценивают как приемлемый.