Пора выдвигаться

Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» объявило о начале открытого предварительного голосования перед сентябрьскими выборами депутатов в Госдуму РФ и Самарскую губернскую думу. Особое внимание секретарь областного отделения — губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев попросил уделить участникам СВО, которые «доказали преданность стране словом и делом», волонтерам и молодым специалистам. По последним данным, на праймериз зарегистрировались три кандидата на участие в выборах в Самарскую губернскую думу и один — на выборы в Госдуму. Подали документы еще три человека: генерал Андрей Колотовкин, зампредседателя Самарской губернской думы Александр Милеев и врио заместителя губернатора Александр Фетисов. Политологи отмечают, что в этом году кампания пройдет в условиях внутриэлитных разногласий.

Вчера, 18 марта, началась внутрипартийная процедура отбора на предварительное голосование «Единой России» перед выборами в Госдуму и в Самарскую губернскую думу. Документы подали помощник губернатора Самарской области и бывший командующий общевойсковым объединением Центрального военного округа Андрей Колотовкин, зампредседателя Самарской губернской думы Александр Милеев и врио заместителя губернатора Александр Фетисов. Александр Милеев и Александр Фетисов в своих Telegram-каналах отметили, что намерены участвовать в выборах в Госдуму.

В 2026 году предварительные голосования «ЕР» впервые пройдут полностью в электронном формате — избиратели должны будут верифицироваться через «Госуслуги». Кроме того, на этот раз кандидаты не смогут выдвигаться одновременно и по списку, и по одномандатному округу. Предложить свою кандидатуру можно с 11 марта до 30 апреля. До 15 мая кандидаты, кроме участников СВО, должны опубликовать два видеоролика — о себе и о программе. С 20 апреля до 29 мая продлится регистрация избирателей, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Бойцы СВО после голосования получат дополнительные 25% голосов к итоговому результату.

В Самарской области в прошлом году перед выборами в городские думы в предварительном голосовании участвовали 226 кандидатов в 37 избирательных округах Самары и 351 человек — в 114 округах других городов региона. Проголосовали 126 865 избирателей, что составляет 11,19% от общего количества избирателей региона.

В Самаре на праймериз в 2025 году зарегистрировались девять участников СВО, трое стали победителями. В других городах были зарегистрированы 11 человек, участвовавших в боевых действиях, победили шестеро ветеранов и участников СВО. В столице региона наибольшее количество голосов на предварительном голосовании получили депутат нескольких созывов Самарской думы Алексей Дегтев (округ № 22, 2145 голосов), депутат гордумы трех созывов, секретарь Самарского внутригородского района Самары, член президиума регионального политсовета «ЕР» Сергей Рязанов (округ № 32, 1927 голосов) и замначальника Куйбышевской железной дороги Владимир Викулин (округ № 1, 1848 голосов). Все трое позже получили мандаты депутатов думы Самары. Серей Рязанов на первом заседании восьмого созыва был избран председателем городской думы.

В декабре прошлого года секретарь генсовета партии Владимир Якушев рассказал, что Самарская область попала «в зону особого внимания» руководства «Единой России» перед выборами в 2026 году. Всего таких регионов оказалось шесть. В список также вошли Чувашия, Вологодская, Свердловская, Орловская и Томская области. В этих регионах осенью вместе с выборами в Госдуму пройдут выборы депутатов региональных парламентов (всего на ЕДГ-2026 таких субъектов будет 39). Выступление Владимира Якушева совпало с пиком реформы структуры областного правительства Самарской области, начатой губернатором Вячеславом Федорищевым «для укрепления управленческого контура». В середине декабря вступил в силу указ губернатора об отставке правительства региона. Спустя неделю, 23 декабря, депутаты Самарской губернской думы согласовали на пост главы областного правительства Виталия Шабалатова и на должность замгубернатора — Антона Емельяненко. Прежний глава кабмина Михаил Смирнов ушел в отставку.

В декабре 2025 года областная дума утвердила на следующий десятилетний период новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов СГД, согласно которой изменились границы части округов. В соответствии с уставом Самарской области для проведения выборов в региональный парламент образовано 25 одномандатных избирательных округов (остальные 25 депутатских мандатов замещаются по пропорциональной системе).

На праймериз к выборам в Самарскую губернскую думу этого года уже зарегистрированы три кандидата: менеджер, волонтер и член «ЕР» Наталья Баранова (Тольяттинский одномандатный избирательный округ № 7), беспартийный участник СВО Сергей Будаев (Самарская территориальная группа № 2) и менеджер в топливной компании, член партии Павел Смирнов (Тольяттинский одномандатный избирательный округ № 7). В Тольятти одномандатный избирательный округ № 7 представляет Денис Волков. Депутат от Самарской территориальной группы № 2 — Роман Балтер.

На предварительное голосование перед выборами в Государственную думу зарегистрировался пока только преподаватель Тольяттинского государственного университета и член партии Николай Ковалев (Тольяттинский одномандатный избирательный округ № 160). Тольяттинский одномандатный избирательный округ № 160 в Госдуме представляет Леонид Калашников, набравший на выборах в 2021 году 38,71% голосов.

По словам доктора социологических наук Владимира Звоновского, отличие нынешней кампании от праймериз прошлых лет в том, что между членами регионального отделения партии есть существенные разногласия, однако называть тех, кто может не пройти фильтр праймериз, Владимир Звоновский не стал.

По мнению политолога Константина Калачева, на предстоящих выборах, «учитывая сложные внутриэлитные отношения, политическую ситуацию в регионе и фактор «варягов», «ЕР» в регионе легко не будет. «Очевидно, что основным соперником партии власти в области остается КПРФ. Хотя ЛДПР в регионе тоже активизировалась и всерьез претендует на усиление электоральных позиций»,— добавил Константин Калачев.

Владимир Звоновский, напротив, считает, что «Единая Россия», несмотря на противостояния внутри партии, получит максимальное количество голосов. «Главная тема в стране — СВО. По этому вопросу у партий позиция одинаковая, поэтому зачем голосовать за “маленькую партию”, если есть главная»,— сказал доктор социологических наук.

Сабрина Самедова