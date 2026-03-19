Три человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Воронежской области

В результате столкновения трех автомобилей, в том числе грузового, на трассе в Воронежской области погибли три человека. Авария произошла сегодня днем на 182-м км автодороги Р-298 Курск — Саратов в Нижнедевицком районе. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Фото: ГУ МВД по Воронежской области Последствия смертельного ДТП

По предварительным данным, 72-летний местный житель на Kia Cerato выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком Daf с полуприцепом. Большегруз в свою очередь по инерции столкнулся с «Газелью» под управлением 38-летнего мужчины.

В результате на месте аварии скончались водитель и пассажир Kia, 67-летняя женщина, а также автомобилист, управлявший «Газелью».

Полиция проводит проверку: устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Алина Морозова