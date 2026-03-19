В Мособлдуме напомнили об ограничениях на массовые мероприятия из-за ковида

Ограничения на проведение массовых мероприятий в Московской области из-за COVID-19 по-прежнему актуальны, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, коронавирус «никуда не ушел, это просто так кажется».

Зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин на заседании предложил председателю Общественной палаты Московской области Анатолию Торкунову выйти с инициативой об отмене ковидных ограничений. «Скажу вам откровенно, я даже не знал, что такие ограничения до сих пор существуют. Все-таки мы достаточно много мероприятий проводим»,— отметил господин Торкунов (трансляция заседания велась на сайте Мособлдумы).

«Некоторые люди до сих пор лежат на ИВЛ после ковида, в реанимациях наших»,— сказал Игорь Брынцалов. Анатолий Торкунов добавил, что поручит изучить этот вопрос комиссии по здравоохранению региональной Общественной палаты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев запретил проводить в регионе мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек в марте 2020 года. В 2021 году меры смягчили, сняв ограничения по числу зрителей на мероприятиях в организациях культуры и образования.