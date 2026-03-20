Гастроли МХТ в Петербурге, 15-летие MarimbaMix, «Зенит» — «Кайрат» на «Газпром Арене» и «Неаполитанская карусель» в особняке

Конец марта в Петербурге отмечен множеством событий: от масштабных театральных гастролей и юбилейных концертов до международного футбольного матча. Горожанам и гостям города предстоят встречи с классикой балета, редкими музыкальными инструментами в исторических интерьерах и рок-хитами в живом звучании. Выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Сцена из балета «Лебединое озеро»

Балет «Лебединое озеро» на музыку Петра Чайковского будет представлен 20 марта на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра. В постановке Санкт-Петербургского театра балета имени Петра Чайковского (художественный руководитель Елизавета Меньшикова) воспроизведена классическая хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова. До сих пор история о заколдованной принцессе Одетте, принце Зигфриде и злом гении Ротбарте остается одним из главных символов русского балета.

Большие гастроли Московского художественного театра имени Антона Чехова откроются 21 марта в БКЗ «Октябрьский» литературно-музыкальным спектаклем «Истории любви». В программе открытия звезды МХТ — Ирина Пегова, Константин Хабенский, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Авангард Леонтьев и другие — под музыку Кузьмы Бодрова в исполнении ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета прочитают рассказы русских классиков о любви.

Группа «Мураками» представит 22 марта в клубе «Космонавт» Петербурге программу «Избранное», составленную по итогам голосования слушателей. Вторую часть одноименного тура солистка Диляра Вагапова и музыканты посвятят лучшим песням за более чем 20-летнюю историю коллектива. В программу войдут треки из 12 студийных альбомов и последнего сборника «ХХ лет. The Best».

Сцена из спектакля «Воскресение»

В тот же день, 22 марта на сцене Театра имени Ленсовета будет представлен спектакль «Воскресение» по последнему роману Льва Толстого, повествующему о слабости и безграничной силе человеческой души и банальности зла, которое мы стараемся не замечать.

В течение двух дней, 22 и 23 марта, в Театре имени Комиссаржевской состоится премьера спектакля «Золотой ключик или…» по мотивам повести Алексея Толстого в постановке режиссера Ивана Пачина, известного своими работами для семейной аудитории. В главных ролях — заслуженные артисты России Александр Большаков, Маргарита Бычкова, Елена Симонова и Нелли Попова. Драматург Полина Коротыч, опираясь на текст Толстого, создала самостоятельную пьесу, ставящую вопросы о влиянии ребенка на мир, природе взросления и роли учителей. Многоточие в названии оставляет пространство для собственного прочтения.

Спектакль «Ромео и Джульетта»

Серию постановок в Театре имени Ленсовета 24 марта продолжит «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, самая известная в мире трагедия о любви. Режиссер Мария Романова попыталась сделать спектакль гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи. «Что еще остается нам в сегодняшнем дне, как не уйти с головой в мир красоты и вечных тем любви и смерти, вражды и упования на мир… И где эта Любовь, что как комета, как вспышка света двух юных душ озарила вселенную красотой и пламенем чувств, но угасла в жизни, чтобы остаться в вечных творениях поэтов и художников, изменив мир в лучшую сторону»,— говорит Мария Романова.

Далее, 25 марта, спектаклем «Чехов. Хочется жить!» в Театре имени Ленсовета откроется цикл показов «Студенческие среды». Это — специальная программа, в рамках которой один показ репертуарного спектакля адресован только и исключительно студентам. Обучающиеся увидят лаконичную и пронзительную постановку режиссера Анджея Бубеня. Семь актеров, семь стульев, глухая стена и музыка — минимум средств, максимум смысла. Перед зрителем проносится вереница чеховских персонажей: Толстый и Тонкий, госпожа NN, лектор, так и не рассказавший о вреде табака. Имена стираются, остаются люди — маленькие, смешные, несчастные, гордые и нелепые, узнаваемые до боли.

Ансамбль мелодических ударных инструментов MarimbaMix

Ансамбль мелодических ударных инструментов MarimbaMix отметит 15-летие юбилейным концертом 26 марта в Малом зале Филармонии. Программа «Маримба на бис: Классика в ритме!» объединит шедевры мировой музыки — от Вивальди до джазовых композиций — в оригинальных аранжировках для маримбы с элементами афро-кубинской перкуссии. За полтора десятилетия коллектив под руководством Станислава Григоренко дал более тысячи концертов в России и за рубежом, став одним из ведущих в своем жанре. Юбилейный вечер обещает продемонстрировать диапазон и сценическую харизму ансамбля.

В Театре имени Ленсовета также в субботу, 26 марта, можно будет увидеть пьесу драматурга XIX века Александра Островского «Бешеные деньги» в постановке Юрия Цуркану. Именно с этой комедии началась история театра в 1933 году. «Бешеные деньги» — стремительная, ироничная и, как отмечает режиссер, очень современная сегодня пьеса. «В комедии обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. В отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива, но с детских лет избалована бездельем и деньгами»,— говорит господин Цуркану.

Выставка работ петербургского художника Павла Назима откроется 27 марта в «Арт Центре» культурного квартала «Брусницын» и будет работать до 24 мая. Экспозиция, составленная из картин личной коллекции автора, приурочена к выходу его второго артбука «Биографика». Назим, работающий в техниках туши, карандаша и офорта, называет свой стиль «инженерной графикой», соединяя профессии художника и инженера. Его творчество отмечено доброй иронией и размышлениями о взаимоотношениях человека и природы. В артбуке представлены новые работы с авторскими комментариями о процессе создания и заложенных смыслах.

Мандолинист Фабио Галлуччи

Концерт «Неаполитанская карусель» пройдет 28 марта в особняке графа Кушелева-Безбородко (Малом мраморном дворце) в рамках Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Исторические интерьеры, редко открывающиеся для публики, станут фоном для программы с участием редких инструментов — мандолины и дудука. Впервые в Петербурге можно будет услышать итальянского мандолиниста, лауреата международных конкурсов Фабио Галлуччи. Вместе с ним в сопровождении камерного оркестра Capriccio Italiano выступят заслуженная артистка России Мария Сафарьянц (скрипка) и мультиинструменталист Хачатур Саркисьянц (дудук).

В субботу, 28 марта, в городе также пройдет крупное спортивное событие: на «Газпром Арене» состоится международный товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и «Кайратом» — действующим чемпионом Казахстана. Гостей ждут фуд-корты с национальной кухней, развлекательная программа и экскурсии по арене. Вход на матч не требует оформления карты болельщика.

Музыкант Валерий Стронский

Первый сольный концерт Валерия Стронского в Петербурге состоится 28 марта в бард-клубе «Гнездо глухаря». Автор хита «Останусь» из саундтрека к фильму «Дневной Дозор» выступит с живой группой в составе барабанов, гитары и клавишных. В программе — исполнение альбома «Странник» целиком, новая рок-версия главного хита и премьера песни «Снег». Вечер обещает соединить драйв и лирику в формате живого звука.

Комедию в двух действиях «Синьор из высшего общества» покажут 28 марта в Театре имени Ленсовета. Популярная пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи была написана в 1956 году. Для спектакля режиссер Дамир Салимзянов подготовил новый перевод и сценическую редакцию этой классической итальянской комедии положений. Главный герой синьор Папагатто — завсегдатай публичных светских мероприятий. Используя свое фантастическое обаяние и знание законов психологии, он непринужденно общается с богатыми гостями и тайком уносит с пышных столов деликатесы, чтобы продать их и обеспечить семью. Но наступает момент, когда гениальный авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую.

Выставка «Пьер и Сильфиды»

Кроме того, 28 марта, в Театральном музее в девятый раз пройдет фестиваль «Весь день театр», приуроченный к Международному дню театра. В 12 часов в музее стартует театральный марафон, который продлится до самого вечера. Откроет фестиваль экскурсия-перформанс по выставке «Пьер и Сильфиды» в сопровождении фантастических персонажей из перформансов уличного театра «Небесные бродяги». Режиссер Евгений Авраменко представит эскиз спектакля «Вера. Последний «Бой бабочек», посвященный актрисе рубежа XIX–XX веков Вере Комиссаржевской. Режиссер Красноярского театра юного зрителя Ксения Пещик привезет в Петербурге моноспектакль «Наследили здесь». Он основан на реальных событиях: повествование ведется от лица Федосьи Дементьевны Барулиной, которая работала в Театральном музее уборщицей и какое-то время в блокадные годы после смерти директоров охраняла его наследие. В завершение дня — концерт-манифест «Время колокольчиков» академического андеграунда от творческого объединения mader nort. Артисты представят слушателям сочинения современных и актуальных композиторов.

В дни школьных каникул, 29 марта, в концертном зале «У Финляндского» дадут мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников». Постановка творческого объединения «Канарейка» по сценарию Вениамина Смехова на музыку Виктора Берковского и Сергея Никитина сохраняет дух любимой с детства сказки, обогащая его современной хореографией и живым исполнением. Режиссер и исполнительница роли Зейнаб Ева Канна собрала в спектакле молодых петербургских артистов. Зрителей ждут восточный колорит, массовые сцены и счастливый финал.

Подготовил Артемий Чулков