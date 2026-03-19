Почти втрое выросло число погибших из-за атак ВСУ на Белгородскую область за год

В начале 2026 года количество погибших и раненых при атаках ВСУ жителей Белгородской области выросло почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом заявила замгубернатора региона по внутренней политике Ольга Медведева на международном телемосте с послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником.

«В 2026 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обстрелов из РСЗО [по Белгородской области] увеличилось в три раза, количество атак беспилотников — в два раза. Как следствие, практически втрое увеличилось количество погибших и раненых [мирных жителей]»,— рассказала госпожа Медведева (цитата по ТАСС).

Родион Мирошник в свою очередь рассказал, что с 2022 года в Белгородской области в результате украинских ударов пострадали 3 850 мирных жителей. В целом по России цифра составляет как минимум 27,5 тыс. человек.

Алина Морозова