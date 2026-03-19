Убийство Лумумбы рассмотрят в суде

Первый премьер-министр Республики Конго Патрис Лумумба погиб в 1961 году в результате заговора, в котором участвовали бельгийские политики. Суд в Брюсселе разрешил привлечь к разбирательству бывшего дипломата Этьена Давиньона. Он единственный оставшийся в живых бельгиец, к которому подала иск семья Лумумбы.

Патрис Лумумба Фото: AP Внуки Патриса Лумумбы и адвокат Кристоф Маршан Фото: Eric Lalmand / Belga / ZUMA / TACC

В 1960-м Патрис Лумумба возглавил первое независимое правительство Республики Конго, которая до того была бельгийской колонией. Однако в том же году в результате заговора он был отстранен от власти, вывезен из столицы и убит. Этьен Давиньон тогда работал стажёром-дипломатом. Семья Патриса Лумумбы обвиняет его и девять уже усопших бельгийских чиновников в причастности к военным преступлениям.

Сейчас Давиньону 93 года. Прокуратура передала его дело в суд летом прошлого года. Впрочем, расследования убийства Лумумбы в Брюсселе уже проводили, отмечает директор Центра европейской информации Николай Топорнин:

«Патрис Лумумба стал символом борьбы народов Африки за независимость. До сих пор это имя пользуется большим уважением. В Бельгии уже были судебные процессы. В 2002 году, например, страна на официальном уровне извинилась за то, что поддержала сепаратистов, которые свергли и уничтожили Лумумбу. Он был убит, а тело растворено в соляной кислоте. От него ничего не осталось, кроме золотого зуба».

Парламентское расследование 2001 года пришло к выводу, что бельгийские министры несут моральную ответственность за смерть конголезского лидера. В 2020-м бельгийский суд постановил передать семье Лумумбы его зуб. Он хранился у дочери бывшего полицейского, который забрал его на память, помогая избавляться от трупа.

Этьен Давиньон после возвращения в Бельгию успешно занимался бизнесом, был вице-председателем Еврокомиссии. Его адвокат на закрытом заседании в январе отверг все обвинения и заявил, что разумный срок для рассмотрения дела уже истек. Впрочем, к этому кейсу такой аргумент неприменим, считает директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк:

«Дело, видимо, само по себе уже точно не закроется. Среди причастных остался, казалось бы, самый непричастный. Но раз остался только он, ситуация будет разворачиваться против него. Умершими в уголовных делах обычно никто не занимается. Не факт, что его посадят, но в том же деле могут написать, кто отдавал приказы, кто их исполнял. Теоретически могут добиться того, чтобы кого-то из государственных наград лишили посмертно».

Как пишет The Guardian, дело Давиньона может стать первым в истории уголовным процессом против человека, действовавшего от имени государства при организации политического убийства. При этом решение о начале разбирательства ещё может быть обжаловано. Впрочем, Бельгия, вероятно, преследует политические цели, поэтому обвинение Давиньону все же будет предъявлено, продолжает Николай Топорнин:

«Обвинительный приговор — я не сомневаюсь, что он будет вынесен, — скорее всего, не будет приведен в исполнение. Человек уже преклонных лет. Видимо, Бельгия хочет снова перед африканцами извиниться — сделать такой политический реверанс. В Конго есть природные ресурсы. Возможно, Бельгия заинтересована в сотрудничестве. В этом контексте, я думаю, и нужно рассматривать этот процесс: он создаст хороший фон для властей Конго. Всё равно это резонансное преступление, которое никогда не забудут».

Члены семьи Патриса Лумумбы назвали решение бельгийского суда лишь «началом расплаты, которой давно требовала история». По словам адвокатов, если апелляцию защиты не удовлетворят, процесс может начаться в январе 2027-го. Главное, чтобы к этому времени ещё было кого судить.

