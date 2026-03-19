Путин о поддержке ветеранов СВО, военной дисциплине и борьбе с терроризмом
Путин: в органы прокуратуры в 2025 году обратились более 7 млн человек
Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Президент призвал следить за помощью ветеранам СВО и их семьям, жителям приграничья, бизнесу и другим социальным слоям. По его словам, Генпрокуратура должна активнее бороться с терроризмом, коррупцией и нарушениями дисциплины в армии. Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».
Терроризм и коррупция
- Ни должностное положение, ни статус, ни прежние заслуги не могут быть оправданием нарушения закона.
- Нужно решительно бороться с экстремизмом и терроризмом.
- Военные прокуроры должны содействовать укреплению правопорядка в армии.
- Генпрокуратура многое сделала для пресечения коррупции в России.
- Свыше 7 млн человек обратились в органы прокуратуры в 2025 году.
Поддержка людей
- Все пострадавшие в приграничье должны получать средства на поддержку своевременно и полностью.
- Вся система помощи участникам СВО должна быть прозрачной, понятной и доступной.
- Реакция прокуратуры на нарушения в отношении детей и других социально уязвимых групп должна быть незамедлительной.
- Правозащитная деятельность прокуроров остается самой востребованной у российских граждан.
- Защита трудовых и социальных прав является приоритетной задачей.
Бизнес
- Нужно работать над восстановлением справедливости по выплатам заработной платы.
- Необходимо проанализировать итоги применения риск-ориентированного подхода в проверках бизнеса.
- Следует убрать мешающие бизнесу административные барьеры.