Путин о поддержке ветеранов СВО, военной дисциплине и борьбе с терроризмом

Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Президент призвал следить за помощью ветеранам СВО и их семьям, жителям приграничья, бизнесу и другим социальным слоям. По его словам, Генпрокуратура должна активнее бороться с терроризмом, коррупцией и нарушениями дисциплины в армии. Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».

Владимир Путин и Александр Гуцан

Терроризм и коррупция

Ни должностное положение, ни статус, ни прежние заслуги не могут быть оправданием нарушения закона.

Нужно решительно бороться с экстремизмом и терроризмом.

Военные прокуроры должны содействовать укреплению правопорядка в армии.

Генпрокуратура многое сделала для пресечения коррупции в России.

Свыше 7 млн человек обратились в органы прокуратуры в 2025 году.

Поддержка людей

Все пострадавшие в приграничье должны получать средства на поддержку своевременно и полностью.

Вся система помощи участникам СВО должна быть прозрачной, понятной и доступной.

Реакция прокуратуры на нарушения в отношении детей и других социально уязвимых групп должна быть незамедлительной.

Правозащитная деятельность прокуроров остается самой востребованной у российских граждан.

Защита трудовых и социальных прав является приоритетной задачей.

Бизнес