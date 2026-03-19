Реконструкцию Цимбалинского путепровода завершили на 55%

Реконструируемый Цимбалинский путепровод готов на 55%, сообщает пресс-служба Смольного. Уже завершена надвижка пролетного строения протяженностью 247 метров над путями Октябрьской железной дороги. Сейчас конструкцию опускают на проектные отметки, параллельно ведется монтаж металлокаркаса остальных пролетов.

Цимбалинский путепровод, реконструкция которого завершена на 55%

Фото: Пресс-служба Смольного

Проект, реализуемый в рамках приоритетной программы «Удобный общественный транспорт», предусматривает возведение двух путепроводов. На данный момент из необходимых 5,2 тыс. тонн металлоконструкций смонтировано уже 2,1 тыс. тонн. Работы идут по графику, на площадке задействовано около 100 специалистов и более 30 единиц техники. Почти завершено сооружение опор (готовы шесть из восьми), активно строятся подпорные стенки и укладывается ливневая канализация.

Обновленный Цимбалинский путепровод решит сразу несколько задач: расширенная вдвое проезжая часть улучшит связь между Невским и Фрунзенским районами и снизит нагрузку на соседний Невский путепровод. Кроме того, увеличенные габариты сооружения обеспечат беспрепятственный проезд поездов будущей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

