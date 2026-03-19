Нижегородская мэрия хочет увеличить бюджет ямочного ремонта до 500 млн рублей

Мэрия Нижнего Новгорода намерена увеличить финансирование на ямочный ремонт в 2026 году на 200 млн руб., до 500 млн. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании гордумы, сообщил глава города Юрий Шалабаев 19 марта.

Фото: мэрия Нижнего Новгорода Директор департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Андрей Житников, мэр Юрий Шалабаев, директор МБУ «Центр» Виталий Ковалев и глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев смотрят, как рабочий выполняет ямочный ремонт

По словам мэра, сейчас в аукционах находится документация на ямочный ремонт 180 тыс. кв. м дорог в общей сложности на 300 млн руб.

Он добавил, что для такого ремонта у муниципальных предприятий закуплены рециклеры, термос-бункеры, установки Patcher — около 50 единиц. В каждом районе есть бригады, работающие круглогодично, используя зимой и летом разную технику и технологию.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников добавил, что к большим объектам приступят в апреле, когда запустят асфальтовые заводы. Пока в городе отремонтировали около 3 тыс. кв. м дорог, в приоритете — интенсивные магистрали и маршруты общественного транспорта.

Галина Шамберина