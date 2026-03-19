Минфин уточнил параметры повышения НДС на импортные товары

Минфин России предложил новые параметры поэтапного повышения ставки НДС на импортные товары на маркетплейсах. Инициатива предполагает сокращение переходного периода и рост порога ставок.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, в первый год (2027-й) ставка НДС составит 7%, во второй год — 14%, в третий — финальное повышение до 22%. При этом окончательное решение по этому вопросу остается за правительством, пояснил господин Сазанов журналистам, передает «Интерфакс».

В изначально опубликованном осенью прошлого года проекте Минфин предлагал переход к максимальной ставке НДС лишь к 2030 году. Тогда показатель достигал 20%, в этом году повышен до 22%. Минпромторг, в свою очередь, выступал против поэтапного повышения НДС на иностранные товары, считая более целесообразным ввести полную ставку уже к 1 января 2027 года. Маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Alibaba) в этой дискуссии поддерживают Минфин и настаивают на адаптационном периоде при переходе на ставку в 22%.

Основная цель повышения ставки НДС для импортных товаров на маркетплейсах — выровнять условия торговли между традиционным ритейлом и интернет-площадками. Кроме того, мера позволит согласовать национальное регулирование e-commerce с нормами в отношении электронной торговли на уровне Евразийского экономического союза, вступающими в силу с середины 2026 года.

