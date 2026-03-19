В Тамбовской области бывшего главу департамента отправили под домашний арест

Ленинский райсуд Тамбова заключил под домашний арест бывшего врио директора департамента цифрового развития, информационных технологий и связи правительства региона Андрея Стрельцова. Мера пресечения экс-чиновнику, обвиняемому в хищении почти 50 млн руб., будет действовать до 11 мая.

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) расследует региональное управление МВД России, в его основу легли материалы УФСБ по Тамбовской области. По версии следствия, господин Стрельцов в 2024 году дал подчиненным указание о заключении государственного контракта на модернизацию информационной системы региона по завышенной стоимости. Как считает следствие, в результате бюджету был нанесен ущерб на сумму 49 млн руб.

Господин Стрельцов покинул пост врио директора департамента 17 марта. В правительстве региона заявили, что он уволился в связи с организационно-штатными мероприятиями. На своем посту он проработал чуть дольше четырех лет.

Сергей Толмачев, Воронеж