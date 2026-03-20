Жить по красивому времени

Louis Vuitton: ода Японии

Часовой департамент модного дома развивает свою эксклюзивную линейку карманных механизмов Escale autour du monde (прежде карманники производились только по специальному заказу). Предыдущими «остановками в пути» — так переводится название коллекции — были девственные леса Амазонии с ее богатейшей фауной и Pont Neuf, старейший мост в Париже неподалеку от штаб-квартиры Louis Vuitton. Последняя глава книги путешествий Mount Fuji посвящена Стране восходящего солнца. Пейзаж с горой Фудзияма, веткой цветущей сакуры, рыбацкой лодкой, груженной чемоданами LV, изображен на циферблате с использованием выемчатой и эмали пайонне, гравировки, микроскульптуры и других художественных техник. Круглый корпус из белого золота диаметром 50 мм и толщиной 19 мм (цепочка прилагается) по ободку украшен 60 цветными сапфирами багетной огранки. Пейзаж дополняет золотой цветок-монограмма на 12-часовой отметке, стрелки же находятся с обратной стороны. Калибр с ручным заводом, изготовленный на мануфактуре La Fabrique du Temps, управляет минутным репетиром и модулем автоматона.

Tiffany & Co.: эмалевое наследие

Блестящее наследие великого Жана Шлюмберже, в частности его эмалевые украшения 1962 года, воплотилось в абсолютно новую коллекцию часов Enamel Watch. Внутренний циферблат, полностью инкрустированный бриллиантами, окружен выпуклым вращающимся кольцом из эмали пайонне фирменного цвета Tiffany Blue или белой эмали. Как и на знаменитых браслетах, эмалевая поверхность украшена «вышивкой» крестиком из 18-каратного желтого золота. 12 крестообразных стежков вместо часовых меток чередуются с прямыми стежками. На изготовление такого кольца уходит до 65 часов: 55 часов на работу с эмалью (нанесение золотой фольги, эмалевого слоя и обжиг) и еще 10 на золотую «вышивку». Часы со швейцарским кварцевым механизмом в 36-миллиметровом корпусе из белого или желтого золота выпущены ограниченным тиражом.

Dior Horlogerie: заглавная буква

Идеально круглые часы La D de Dior существуют в арсенале французского дома с 2003 года. Их отличают простейшая геометрия корпуса и браслета и минималистичный циферблат с логотипом и парой тонких стрелок. В предыдущей версии La D My Dior циферблат и жесткий металлический браслет с сатиновым эффектом покрылись диоровским плетеным узором cannage, причем тонкие графичные линии были изготовлены из стали или из желтого золота. Теперь фирменная плетенка исполнена на фоне из перламутра или лака ярко-бирюзового цвета. Кварцевые модели диаметром 19 или 25 мм одеты в холодную нержавеющую сталь либо в желтый драгоценный металл с гравированным или инкрустированным бриллиантами безелем. Из монохромного ряда La D My Dior выбивается цветной референс — с ярким «каннажем» на циферблате и радужным ободком, отделанным сапфирами, изумрудами, аметистами, цаворитами, турмалинами параиба.

Piaget: под змеиную кожу

Швейцарский ювелирно-часовой дом проводит весеннюю ревизию женской линейки Limelight Gala. Эти коктейльные часы имеют безель узнаваемой формы, напоминающей одновременно «6» и «9», с драгоценной инкрустацией, перетекающей на золотой браслет. Первая модель — классический вариант из розового золота с фирменной бороздчатой гравировкой Palace decor на циферблате и браслете (разработана в 1961 году). Деграде на ободке составлено из бесцветных бриллиантов с плавным переходом в коньячные. Вторая новинка также выдержана в теплой оранжево-коричневой гамме. Золотой циферблат покрыт особой гравировкой под змеиную кожу (впервые была представлена в 2019 году в часах Extremely Lady), поверх которой нанесена горячая эмаль Grand Feu ярко-оранжевого оттенка. Насыщенный оттенок поддержан гранатами-спессартинами, обрамляющими циферблат.

Нина Спиридонова