Случай инфекционного заболевания выявили у сотрудника СПбГУ

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с выявлением инфекции у работника Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает пресс-служба ведомства. Ситуация находится на особом контроле.

На текущий момент специалисты уже определили круг лиц, контактировавших с заболевшим, назначено их лабораторное обследование. На объектах университета проводятся дезинфекционные работы.

В официальном сообщении не уточняется, о каком именно заболевании идет речь. Информация о характере инфекции и текущем состоянии пациента пока не разглашается. По данным СМИ, у преподавателя, предположительно, выявили туберкулез.

