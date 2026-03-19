В Самаре избрана мера пресечения обвиняемому в незаконном использовании терминала пропуска трафика

В четверг, 19 марта, Железнодорожный районный суд Самары удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток (по 16 мая включительно). Гражданину инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

В прошлом году правоохранительные органы во время осмотра в квартире обвиняемого обнаружили сим-боксы (сложные программно-аппаратные комплексы, которые объединяют большое количество сим-карт под единым управлением). Следствие считает, что гражданин причастен к совершению преступления в составе организованной группы. Он незаконно использовал абонентский терминал пропуска трафика для мошенничества в отношении неопределенного круга лиц.

При избрании меры пресечения суд учитывал семейное положение обвиняемого, его постоянное место жительства на территории РФ. Гражданин обвиняется в совершении тяжкого преступления, связанного с посягательством против компьютерной информации, и был ранее судим.

Руфия Кутляева