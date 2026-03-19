Шестерых тюменцев арестовали по делу о похищении 20 людей для работы на стройках

Шестеро жителей Тюмени арестованы по делу о похищении людей с целью принудительного труда на стройках, сообщили в СУ СКР по Тюменской области. Они обвиняются по пп. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц из корыстных побуждений).

По версии следствия, с 2018 года по февраль 2026-го обвиняемые, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений подыскивали социально уязвимых людей — злоупотребляющих алкоголем, бездомных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Обманом их заманивали в различные квартиры в Тюмени, где удерживали, применяя насилие и угрозы. Затем потерпевших вывозили на стройки в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югру (ХМАО-Югра) для принудительного труда.

Установлено, что жертвами группы стали не менее 20 граждан РФ, проживающих в Тюменской области. Все они освобождены.

В настоящее время следователи продолжают собирать доказательства и работают над установлением всех причастных к преступлению лиц и пострадавших от их действий.

Полина Бабинцева