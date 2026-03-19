В Кировской области в марте запустят два ретропоезда
В Кировской области в конце марта будут курсировать два тематических ретропоезда на паровозной тяге. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Фото: Пресс-служба РЖД
Поезд «Ретротур в Слободской» будет ходить 21–22 и 28–29 марта по маршруту Киров — Слободской. В программе — экскурсия по городу и тематические мероприятия для пассажиров по творчеству Александра Грина.
Ретропоезд «Путешествие во времени» будет курсировать 23–27 марта. Поезд отправляется со станции Киров-Котласский и возвращается туда же. Для пассажиров подготовлена интерактивная программа с играми, мастер-классами и викторинами.