В Кировской области в марте запустят два ретропоезда

В Кировской области в конце марта будут курсировать два тематических ретропоезда на паровозной тяге. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Поезд «Ретротур в Слободской» будет ходить 21–22 и 28–29 марта по маршруту Киров — Слободской. В программе — экскурсия по городу и тематические мероприятия для пассажиров по творчеству Александра Грина.

Ретропоезд «Путешествие во времени» будет курсировать 23–27 марта. Поезд отправляется со станции Киров-Котласский и возвращается туда же. Для пассажиров подготовлена интерактивная программа с играми, мастер-классами и викторинами.

Анна Кайдалова