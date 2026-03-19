Виртуальный проездной «Подорожник» включили в «белый список» Минцифры

Комитет по транспорту Петербурга сообщил 19 марта о включении мобильного приложения для пополнения карты «Подорожник» в «белый список» Минцифры. В Смольном пояснили, что теперь сервис должен оставаться доступным даже при перебоях с мобильным интернетом, которые в последнее время участились в обеих столицах.

Виртуальная карта «Подорожник» для проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга

Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ

«Если вдруг пропал мобильный интернет — не паникуем. С оплатой проезда все будет ОК»,— говорится в сообщении.

Включение в реестр подразумевает, что операторы связи обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к таким платформам в условиях технических сбоев или ограничений. Это уже не первый случай, когда критически важные городские сервисы попадают в перечень приложений, подлежащих приоритизации трафика.

Андрей Маркелов

