Виртуальный проездной «Подорожник» включили в «белый список» Минцифры
Комитет по транспорту Петербурга сообщил 19 марта о включении мобильного приложения для пополнения карты «Подорожник» в «белый список» Минцифры. В Смольном пояснили, что теперь сервис должен оставаться доступным даже при перебоях с мобильным интернетом, которые в последнее время участились в обеих столицах.
Виртуальная карта «Подорожник» для проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга
Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ
«Если вдруг пропал мобильный интернет — не паникуем. С оплатой проезда все будет ОК»,— говорится в сообщении.
Включение в реестр подразумевает, что операторы связи обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к таким платформам в условиях технических сбоев или ограничений. Это уже не первый случай, когда критически важные городские сервисы попадают в перечень приложений, подлежащих приоритизации трафика.