Биржевая цена серебра опустилась ниже $70 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на серебро на бирже с поставкой в мае опустилась к 15:33 мск и достигла $68,44 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Цена серебра опустилась ниже $70 в 15:00 мск — на тот момент она достигла $69,35. К 15:33 мск показатель снижался на 11,8%, достигнув $68,44, к 15:45 мск — на 10,3%, до $67,27.

Одновременно биржевая стоимость тройской унции золота опустилась ниже $4,600 тыс. К 15:44 мск цена фьючерса с поставкой в апреле снижалась до $4,577 тыс.