Четырех нижегородцев арестовали по обвинению в экстремизме

Полиция и ФСБ задержали в Нижнем Новгороде четырех участников запрещенной и ликвидированной религиозной организации. В отношении них возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации по ст. 282.2 УК РФ, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Следствие полагает, что обвиняемые с 2017 года проводили собрания и распространяли выдержки из религиозных брошюр, внесенных в перечень экстремистских материалов.

Во время обысков у них изъяли 12 ноутбуков, мобильные телефоны, системные блоки, носители информации, а также религиозную литературу, 66 тыс. руб. и $200.

Обвиняемые арестованы, по инкриминируемой статье им может грозить до шести лет лишения свободы.

Владимир Зубарев