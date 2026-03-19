«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о премии «Экспортер года. Сделано в России» и изменениях, которые помогут определить лучших участников.

Экспортеры вступили в гонку за звание лучших. На прошлой неделе стартовал прием заявок на участие в главной отраслевой премии страны «Экспортер года. Сделано в России». В 2026 году конкурс изменился: его объединили с программой продвижения национального бренда «Сделано в России». Жюри премии оценивает участников не только по объемам экспорта. Важным критерием станет узнаваемость бренда за рубежом, а также размещение логотипа «Сделано в России» — птицы в цветах российского триколора на продукции.

О других изменениях, которые помогут определить лучших среди участников премии, рассказала “Ъ FM” директор по внешним связям и коммуникациям Российского экспортного центра Елена Якутович:

«Мы радикально пересмотрели линейку номинаций, чтобы охватить отрасли, где успех определяет не только размер капитализации, но и уникальность самой бизнес-идеи. К традиционным блокам мы добавили IT, кино, анимацию, индустрию моды и красоты. Даже туризм — это теперь полноценная экспортная категория. Мы также ввели дополнительные номинации, которые отвечают актуальным вызовам рынка. Это маркетинговый прорыв. Мы ищем тех, кто смог не просто продать товар, а выстроить эффективную стратегию продвижения и занять долю рынка в условиях жесткого протекционизма. Также новая номинация — глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ. Это фокус на электронную коммерцию и ритейл».

Премия «Экспортер года. Сделано в России» проводится Российским экспортным центром по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Заявки на участие принимаются до 31 мая на сайте конкурса.