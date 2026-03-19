Губернатор Прикамья поручил запустить движение на путепроводе по шоссе Космонавтов до конца года

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому министерству транспорта запустить техническое движение на половине путепровода по шоссе Космонавтов до конца 2026 года. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании краевого правительства. По его словам, несмотря на то, что плановый срок завершения работ по контракту — 2028 год, набранный темп позволяет закончить их раньше срока.

Министр транспорта Сергей Вешняков подчеркнул, что в 2025 году объем дорожного фонда Прикамья превысил 39,5 млрд руб. Почти 18 млрд руб. направили на строительство и реконструкцию дорог. В своем докладе глава краевого минтранса также обозначил крупные объекты строительства и реконструкции, которые увеличили протяженность дорожной сети Прикамья. Первый из них — трасса ТР-53. Проект разделен на четыре этапа. В рамках первого построена первая в крае трехуровневая транспортная развязка, кардинально разводящая автомобильные потоки.

Еще одна новая транспортная артерия Перми — улица Строителей. Движение запущено по трем этапам, дорога уже стала опорной сетью города и связала две ключевые переправы через Каму — Коммунальный и Красавинский мосты. После завершения проекта магистраль соединит восточные районы с центром.

Важным шагом к развитию транспортных развязок краевой столицы стало строительство тоннелей под Транссибирской магистралью — в створе Вишерской и Углеуральской. Оба уже запущены в работу.

Глава Минтранса также рассказал о будущих проектах. Один из них — реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Свиязева до моста через Мулянку. Здесь появится современная магистраль, а также две двухуровневые развязки. Старт строительно-монтажных работ запланирован на летний сезон текущего года. Еще один перспективный проект — реконструкция улицы Мира в Перми (от Стахановского кольца до шоссе Космонавтов). «Строительно-монтажные работы будут проходить с учетом выполнения работ на шоссе Космонавтов, чтобы обеспечить бесперебойное движение в районе», — подчеркнул Сергей Вешняков.

Зампред правительства Андрей Алякринский отметил, нормативное состояние региональных дорог составляет 80,95%, местных — 62,2%. При этом по качеству дорог край входит в тройку лидеров Приволжского федерального округа.