Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток из-за войны в Иране

Итальянская компания Ferrari приостановила поставки своих автомобилей на Ближний Восток, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Это связано с нарушением цепочек поставок в регионе из-за войны в Иране.

«Мы внимательно следим за развитием событий на Ближнем Востоке и возможными последствиями для нашего бизнеса,— заявили в Ferrari.— На этом этапе мы временно приостановили поставки в этот регион, организовав лишь несколько доставок по воздуху».

Ранее на этой неделе другой производитель автомобилей класса «люкс», Bentley, также сообщил о приостановке поставок на Ближний Восток. «Конечно, у жителей Ближнего Востока сейчас совсем другие заботы, чем подыскивать себе новый Bentley»,— отметил гендиректор компании Франк-Штеффен Валлизер.

Яна Рождественская