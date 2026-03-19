«Полиметалл» запустит фабрику на Ведуге во второй половине 2026 года

Горнорудная компания «Амикан» (входит в структуру «Полиметалла») достигла проектных показателей по добыче руды на месторождении Ведуга в Северо-Енисейском районе Красноярского края и готовится к запуску обогатительной фабрики. Ввод запланирован во второй половине 2026 года, сообщает пресс-служба АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири». По итогам 2026 года выемка горной массы на участке достигнет 35 млн тонн, из которых 1 млн тонн — руда.

«На Ведуге запущены центральная аналитическая лаборатория и ремонтно-механические мастерские, обустроен вахтовый поселок, обогатительная фабрика уже на стадии подготовки к пусконаладочным работам. Упорная руда Ведугинского месторождения в этом году даст первое золото», — сообщил директор красноярского филиала «Полиметалла» Евгений Пушной.

Золотоизвлекательная фабрика Ведуги рассчитана на переработку 2 млн тонн руды в год. Рудные запасы месторождения (по состоянию на 1 февраля 2023 года) составляют 31,87 млн тонн руды со средним содержанием золота 3,9 г/т.

АО «Полиметалл» является одним из крупнейших производителей золота и серебра в России. Компания добывает ценные металлы и ведет геологоразведочные работы в Красноярском крае, Магаданской области, Хабаровском крае, Свердловской области, Республике Карелии, Якутии и на Чукотке.

