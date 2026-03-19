Профицит бюджета петербургского ТФОМС за 2025 год составил 2,48 млрд рублей

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Санкт-Петербурга за 2025 год составили 185,6 млрд рублей, расходы — 183,1 млрд рублей. Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом 2,48 млрд рублей. Это следует из проекта закона об исполнении бюджета ТФОМС за 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, безвозмездные поступления в бюджет фонда составили 184,9 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы — 693,9 млн рублей. В их числе 546,2 млн рублей пришлось на штрафы, санкции и возмещение ущерба, еще 99,6 млн рублей фонд получил от размещения временно свободных средств.

Основной объем расходов — 182,2 млрд рублей — пришелся на здравоохранение. Из них 169,4 млрд рублей направили на медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС, 19,56 млрд рублей — на дополнительное финансовое обеспечение реализации программы ОМС в пределах базовой программы, еще 12,18 млрд рублей — на оплату медпомощи, оказанной в Петербурге застрахованным в других регионах.

Еще 944,5 млн рублей составили общегосударственные расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда. Закон, согласно проекту, должен вступить в силу на следующий день после официального опубликования.

Артемий Чулков