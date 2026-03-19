Заведующую детским садом в Нижнем Тагиле оштрафовали за побег воспитанника

В Нижнем Тагиле заведующую детским садом оштрафовали на 15 тыс. руб. за побег шестилетнего воспитанника. Соответствующее постановление вынес мировой судья Тагилстроевского района, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По данным суда, инцидент произошел в феврале этого года. Шестилетний мальчик после 17:30 покинул территорию дошкольного учреждения без сопровождения взрослых. Около 18:00, когда за сыном пришла мама, его в детском саду не оказалось. Родители обратились в полицию, спустя примерно час ребенка обнаружили — он самостоятельно направлялся домой, его жизни и здоровью ничего не угрожало.

В отношении заведующей было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав обучающихся). В суде она признала вину и раскаялась. «Она пояснила, что причиной случившегося стал недостаточный контроль со стороны воспитателей, которые не передали ребенка лично в руки родителям, а также халатность охранника, не предотвратившего выход ребенка за калитку»,— сообщили в пресс-службе суда.

В суде было отмечено, что после инцидента в детском саду были проведены дополнительные инструктажи персонала, усилен пропускной режим и введены дополнительные меры контроля.

Полина Бабинцева