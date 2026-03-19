Египет экономит электричество

Египет ограничивает потребление электроэнергии: рестораны и торговые центры вынуждены сокращать время работы. Такое решение приняли власти, сообщает Bloomberg. Ограничения вступят в силу 28 марта. Торговые центры, кафе и магазины должны будут закрываться в 21:00 по будням и в 22:00 по выходным. Помимо этого будут отключать подсветку рекламных щитов и приглушать уличное освещение до технического минимума.



Такие ограничения сильно повлияют на жизнь людей и местный бизнес, говорит гид и экскурсовод в Египте Мустафа Эльвани:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

«Вся страна привыкла работать допоздна. Но поскольку это решение принято в связи с войной на Ближнем Востоке с Ираном, народ, конечно, понимает причины. Естественно, это коснется нашей жизни, особенно в городах. Люди теперь возвращаются домой раньше обычного. Надеемся, что все это скоро закончится.

Сколько могут продлиться такие ограничения? Думаю, не дольше месяца, тем более есть перспективы окончания конфликта. Конечно, ограничения повлияют на местный бизнес: большинство египтян гуляют по городам вечером после работы. Если рабочий день будет сокращен всего на два-три часа, это скажется и на бизнесе, и на повседневной жизни людей. Кроме того, страны страдают из-за роста цен на нефть, которые резко поднялись в связи с войной на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что все это скоро закончится».

Также на сокращенный график планируется перевести государственные учреждения. Предположительно их работа будет ограничена после шести вечера. Кроме того, госслужащих и сотрудников частных компаний хотят переводить на удаленку хотя бы на один-два дня в неделю. Впрочем, на туристов эти проблемы повлиять не должны, считает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Наверное, не секрет, что около 90% россиян, приезжающих в Египет, выбирают систему "Все включено". В отелях их кормят и поят круглосуточно. Поэтому то, что некоторые кафе или рестораны на улице будут закрываться раньше, а магазины и торговые центры ограничат работу, их почти не волнует — они давно все покупают прямо в отелях. Сегодня крупные отели — это, по сути, маленькие города: на тысячу и даже три тысячи человек. Там есть все: аптеки, рестораны, магазины, сувенирные киоски.

Турпоток в Египет растет, и отели выставляют самые низкие цены. В 2025 году Египет "отъел" у Турции примерно 700 тыс. туристов. В 2026-м мы ожидаем, что Египет примет более 1 млн россиян — цены здесь примерно на 25% ниже, чем в Турции. Ограничения потребления электричества вряд ли скажется на туротрасли. 85% россиян вообще не покидают территорию отеля. Многие приезжают повторно — второй, третий, пятый раз. Естественно, они уже были на пирамидах, в Луксоре, поэтому для большинства Египет — это, прежде всего, Красное море и пляжные отели».

По словам премьер-министра Египта, до начала войны на ближнем востоке Египет тратил на импорт газа около $500 млн в месяц. Теперь же на фоне скачка мировых цен на энергоносители, эта сумма выросла втрое. Правительство считает более разумным пойти на ограничение энергопотребления, чем снова повышать цены на топливо.

Астон О'Салливан