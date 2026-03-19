Губернатор пообещал отремонтировать 100% дорог в Саратове в 2026 году

Саратов получит дополнительный 1 млрд руб. на ремонт дорог. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Допсредства позволят на завершить приведение всех региональных дорог в облцентре в нормативное состояние, отметил господин Бусаргин. Их общая протяженность составляет более 77 км.

Всего в этом году планируется отремонтировать свыше 54 км дорог. Глава региона поручил заранее согласовать графики работ с учетом загруженности городских магистралей. Строительство стартует в ближайшее время.

Нина Шевченко