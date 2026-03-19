За месяц спрос на вторичное жилье в Татарстане вырос на 20,5%

В феврале на вторичном рынке недвижимости зарегистрировано 11,3 тыс. сделок купли-продажи, что на 20,5% больше, чем в январе (9,4 тыс.). Об этом сообщает пресс-служба Аксубаевского района.

За месяц спрос на вторичное жилье в Татарстане вырос на 20%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ За месяц спрос на вторичное жилье в Татарстане вырос на 20%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом спрос на квартиры вырос на 31%, земельные участки — на 15%, индивидуальные дома — на 7,6%, нежилые помещения — на 11,7%. Всего за январь – февраль зарегистрировано более 20,6 тыс. сделок на вторичном рынке.

На первичном рынке в феврале зарегистрировано 1,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 28,5% меньше, чем в январе (2 тыс. ДДУ). За два месяца суммарно оформлено 3,4 тыс. ДДУ, на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анна Кайдалова