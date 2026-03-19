Лавров поздравил главу МИД Швейцарии с годовщиной восстановления дипотношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис обменялись поздравительными телеграммами по случаю 80-летия восстановления дипотношений. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Иньяцио Кассис и Сергей Лавров

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и начальник Федерального департамента (министр) иностранных дел Швейцарской Конфедерации И.Кассис обменялись поздравительными телеграммами по случаю 80-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

Посол в Берне Сергей Гармонин ранее заявил ТАСС, что в отношениях России и Швейцарии «наблюдается явный спад». При этом он подчеркнул, что его нельзя назвать самой низкой точкой в истории отношений, и выразил надежду, что нынешний спад «со временем будет преодолен». По словам господина Гармонина, отношения двух стран приобрели новую динамику после окончания холодной войны и вплоть до 2014 года «по большому счету развивались в позитивном ключе».

Россия и Швейцария впервые установили дипломатические отношения в 1814 году. После Венского конгресса 1815 года Москва выступила за сохранение швейцарской государственности и стала гарантом ее нейтралитета. После 1917 года Швейцария не признала советскую Россию. Отношения сторон были официально восстановлены после окончания Второй мировой войны 18 марта 1946 года.

Анастасия Домбицкая

