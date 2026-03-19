Владелец затонувшего танкера у берегов Анапы не смог оспорить штраф на 34 млрд руб.

Краснодарский краевой суд отказал признавать незаконной методику расчета вреда, причиненного окружающей среде региона компанией «Волгатранснефть», владельцем затонувшего танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Министерство природных ресурсов Кубани требует от компании возместить ущерб в размере 34 млрд руб.

Компания «Волгатранснефть» утверждала, что краевое министерство не вправе устанавливать методику исчисления размера ущерба, причиненного окружающей среде, так как этот вопрос, по мнению истца, относится к полномочиям Минприроды России. Однако суд признал этот довод несостоятельным.

Министерство природных ресурсов края предъявило судовладельцу претензии в связи с тем, что в результате разлива мазута в декабре 2024 года была уничтожена среда обитания животных и птиц в Анапе и Новороссийске, а также в Темрюкском районе Кубани. Погибли животные, занесенные в Красную книгу РФ, Красную книгу Краснодарского края, а также отнесенные к охотничьим ресурсам.

