Через границу Эстонии с Ленобластью пытались ввезти книги экстремистского содержания

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни в Ивангороде остановили гражданина России, у которого в багаже было шесть книг и два журнала на финском языке. В части изданий выявили экстремистское содержание, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Россиянин следовал по зеленому коридору. При контроле багажа у него нашли литературу, изданную в 40-90-х годах XX века. Таможенники заметили, что некоторые книги содержат страницы с изображениями нацистской символики и атрибутики. Гражданин заявил, что коллекционирует издания и везет книги по военной тематике из Финляндии через Эстонию.

Все это изъяли и направили на экспертизу. Эксперты выявили признаки экстремистской информации, лингвистические и психологические признаки реабилитации нацизма в трех изданиях. В отношении россиянина возбудили два дела об административных правонарушениях: одно — по ст. 16.3 КоАП РФ и одно по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Татьяна Титаева