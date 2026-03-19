Депутат Госдумы Матвеев обжаловал приговор напавшим на него мигрантам

Самарский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор мигрантам, атаковавшим депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя Василия Дятленко. Оспорить решение Промышленного районного суда Самары пытаются сам парламентарий и прокуратура. Об этом сообщается на сайте облсуда.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Михаил Матвеев

Заседание состоится 8 апреля.

Инцидент произошел 18 июля 2024 года на улице Девятая Просека в Самаре. Несовершеннолетний иностранец вступил в конфликт с водителем маршрутки и ударил автомобилиста. Михаил Матвеев и его водитель Василий Дятленко вмешались в конфликт, и иностранец вместе с двумя мигрантами напал на депутата Госдумы и его работника. Избиение остановили очевидцы, одного из нападавших задержали, двух других разыскали, задержали и арестовали.

Первоначально мигрантам вменяли хулиганство, но после вмешательства председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина преступление переквалифицировали на причинение вреда здоровью и попытку убийства. Прокуратура запросила для фигурантов сроки от 9,5 до 11 лет лишения свободы, а Матвеев потребовал 15, 4 года и 10 лет соответственно.

В конце декабря 2025 года Промышленный районный суд Самары освободил обвиняемых в нападении.

