На строительство поликлиники в Иглино направят до 859 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 7 апреля выберет подрядчика на строительство трехэтажной поликлиники в селе Иглино. Как указано на сайте госзакупок, начальная цена контракта определена в 859,75 млн руб., из них более 842 млн руб. оплатит федеральный бюджет, остальное — республиканский. Строительство проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Заявки принимаются до 2 апреля. Окончание работ запланировано на 16 декабря 2028 года.

Как сообщал на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену. Общая площадь здания составит 6,75 тыс. кв. м.

Майя Иванова