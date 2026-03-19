Трех экс-сотрудников ГИБДД в Иркутске лишили званий по делу о взятках

Иркутский облсуд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников отдела технадзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД. Их признали виновными в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

Ранее Кировский райсуд Иркутска назначил подсудимым от 7,5 до 8,5 года колонии строгого режима со штрафом от 870 тыс. до 2 млн руб. Кроме того, им на шесть лет запретили занимать должности в правоохранительных органах. Суд апелляционной инстанции лишил бывших сотрудников специальных званий (майор полиции, старший лейтенант полиции, капитан полиции), в остальной части приговор оставлен без изменения.

Согласно версии следствия, в период с 2019-го по 2022 год фигуранты дела проводили госрегистрацию автомобилей по обращениям посредников без очереди. Взамен стражи порядка получали денежные вознаграждения, в том числе на счета своих родственников. Общая сумма подношений превысила 450 тыс. руб., установило следствие.

Александра Стрелкова