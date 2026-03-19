Мэрия Уфы не смогла отказаться от перевода в собственность города 9 гектаров леса

Управление земельных и имущественных отношений Уфы (УЗИО) не смогло в Шестом кассационном суде общей юрисдикции отменить решения судов, которые обязали городские власти принять в собственность 9,2 га земли с городскими лесами. Участок находится к северу от улицы Сагита Агиша и к востоку от проспекта Салавата Юлаева, вдоль речки Сутолоки.

Судебные разбирательства инициировал Башкирский природоохранный межрайонный прокурор Евгений Гуслов. В середине 2024 года его ведомство обратило внимание на публикации в СМИ о том, что администрация Уфы разрешила ООО «Специализированный застройщик "Проект-С-62"» (одна из уфимских «дочек» федеральной группы «Самолет») разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Сагита Агиша, Степана Злобина, Минигали Губайдулина, Гали Ибрагимова, а также проектируемыми улицами. По мнению прокуратуры, в границах квартала расположены выделы городских лесов, которые мэрия не поставила на кадастровый учет. Кроме того, по соседству находились 9,2 га леса, не принятые городом в муниципальную собственность.

Отказ мэрии сформировать участки, занятые городскими лесами, полагали в природоохранном ведомстве, мог повлечь выдачу территорий с лесными насаждениями под жилищную застройку. Прокуратура обратилась к чиновникам с представлением, в котором требовала устранить нарушения, однако власти отказались его исполнять по формальным основаниям, что стало поводом для иска.

1 апреля прошлого года Советский райсуд обязал мэрию в течение полугода поставить на учет участки в границах восьми выделов городских лесов и принять в муниципальную собственность 13 выделов на углу улицы Сагита Агиша и проспекта Салавата Юлаева.

В апелляционной жалобе администрация пыталась доказать, что в ее обязанности не входит прием в собственность участков под городскими лесами. Также власти ссылались на дороговизну землеустроительных мероприятий, тогда как «финансовые ресурсы подлежат направлению на реализацию социально значимых проектов и мероприятий экономического развития». Администрация Советского района вовсе заявляла, что прокуратура не представила доказательств реальности угрозы утраты зеленых насаждений.

23 июля 2025 года Верховный суд Башкирии доводы апеллянтов отклонил, лишь продлив срок исполнения решения до конца 2026 года.

Наконец, с кассационной жалобой на судебные акты обратилось УЗИО Уфы, которое тоже настаивало на отсутствии у муниципалитета обязательств брать в собственность городские леса. Также чиновники пытались обратить внимание окружной коллегии на высокую стоимость кадастровых работ. Поводов для отмены решений Шестой кассационный суд общей юрисдикции не нашел.

Идэль Гумеров